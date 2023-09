Mais de 1/5 dos carros vendidos na UE em agosto foram veículos elétricos

Os carros elétricos são um dos temas que mais tem marcado a atualidade das notícias do mundo tecnológico. E para além de todos os dias serem divulgadas novidades sobre este setor, a sua presença nas estradas é cada vez mais frequente. Como tal, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, mais de um quinto dos carros vendidos na UE no mês de agosto foram veículos elétricos completos.

Mais de 1/5 dos carros vendidos na UE em agosto foram elétricos

De acordo com as mais recentes informações, os últimos dados divulgados nesta quarta-feira (20) pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), um pouco mais de um quinto dos carros vendidos na União Europeia no passado mês de agosto era totalmente elétrico. Ou seja cerca de 1 em 5 carros vendidos nessa altura era um veículo elétrico completo, até porque, segundo a associação, as vendas de modelos com emissão zero mais que duplicaram.

Em termos concretos, os dados mostram que os modelos totalmente elétricos representaram 21% das vendas em agosto na UE, sendo que esta é a primeira vez que representaram mais do que um quinto de todas as vendas. Para além disso, é referido ainda que nos primeiros oito meses de 2023, foram vendidos cerca de 1 milhão de carros completamente elétricos na União Europeia.

Assim, o mês de agosto tornou-se no décimo terceiro mês consecutivo em que as vendas de elétricos aumentaram na UE. E este panorama acontece numa altura em que a indústria automóvel ainda recupera dos problemas na rede de abastecimento causados na altura da pandemia.

Segundo as informações, as vendas de carros totalmente elétricos mais que duplicaram desde o mês de agosto de 2022, para um total atual de 165.165 unidades.

Por outro lado, é referido que os modelos de combustão interna representaram menos de 50% das vendas de carros em agosto, enquanto que os híbridos plug-in (com motor e bateria recarregável) foram responsáveis por 7,4% das vendas. Já os híbridos completos (com bateria maior carregada pelo motor e não por tomada) garantiram 23,9% das vendas.