Quando a Apple lançou o iPhone 14, este teve de imediato uma pontuação ótima por parte da iFixit. Mostrava que era simples de reparar e que o resultado era muito satisfatório para os clientes. Agora, após reverem a avaliação, a iFixit resolveu baixar a pontuação, fruto da forma como a Apple trata a reparação.

A avaliação que a iFixit faz dos equipamentos é um padrão que muitos seguem. Esta avaliação é referida como sendo um índice importante para a indústria e para os fabricantes, mostrando como será simples ou complicado fazer a reparação destes, tendo em consideração todos os aspetos importantes.

Com o iPhone 14, no ano passado, o resultado foi muito positivos para a Apple, que conseguiu uma pontuação de 7 em 10 pontos possíveis. Das várias novidades, foi destacado o seu design interno atualizado, permitindo reparações mais fáceis.

Agora, meses depois da primeira avaliação, surgiu uma reavaliação, fruto da forma como a Apple trata a utilização de peças não oficiais. A sua política de emparelhamento de peças impõe limitações de software se estas peças de substituição não forem aprovadas pela empresa. Como resultado, a pontuação passa para 4 em 10.

Um dos casos mais flagrantes é que a substituição do painel de vidro traseiro exige a validação de software da Apple. Os utilizadores com peças não validadas receberiam alertas informando que o seu iPhone usa peças não originais ou perderiam algumas funções essenciais dependendo da peça substituída.

A equipa da iFixit também menciona como as oficinas independentes que fazem parte do programa Independent Repair Provider são obrigadas pela Apple a enviar informações pessoais dos clientes e concordar com cinco anos de auditorias se quiserem continuar a fazer reparações aprovadas pela Apple.

Por agora a Apple ainda não reagiu a esta mudança, que representa uma quebra nos resultados do iPhone 14. A criadora do iPhone não vai certamente mudar a sua política, que garante que apenas peças originais são usadas neste cenário.