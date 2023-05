The Inquisitor, uma história alternativa da religião

A editora alemã Kalypso Media e a equipa de desenvolvimento polaca The Dust encontram-se a trabalhar em The Inquisitor, um titulo bastante alternativo que foca a história cristã de uma forma... bastante diferente.

Os estúdios indie The Dust encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, The Inquisitor. Tal como aqui vimos, trata-se de um jogo com conteúdo que pode ser considerado de certa forma, polémico, em particular para os cristãos mais devotos.

O jogo é passado numa versão alternativa da realidade (religiosa) e inspirado na série de livros bestseller Inquisitor de Jacek Piekara.

A história de The Inquisitor, leva-nos até à altura de Jesus, num mundo alternativo onde o Messias não morreu na Cruz. Não só não morreu, como se tornou vingativo e perseguidor de todos os não crentes.

Séculos mais tarde, e em nome do Senhor, um exército de Inquisidores (The Inquisitors) zelotas continuam na sua demanda violenta e impiedosa de espalhar a sua Lei Divina. Trata-se, portanto, de um ambiente altamente pesado e cruel, onde os seguidores de Jesus perseguem quem não acredita.

A ação decorre na cidade de Koenigstein e, nessa terra calma e insuspeita, o jogador vai vestir a pele de um Inquisidor chamado Mordimer Madderdin que é enviado pela Santa Sé. Mordimer é enviado para a cidade para investigar estranhos assassínios que se suspeitam ser mortes rituais.

Na sequência das investigações, um mistério maior e mais vertiginoso vai ser revelado. Algo que abala as bases das suas crenças e de tudo o que ele defende.

The Inquisitor conta uma história sombria sobre uma religião que, contrariamente ao que deveria ser, prega a vingança e a violência. As várias escolhas narrativas vão testar a própria moralidade do jogador.

Uma das particularidades da jogabilidade de The Inquisitor, tal como se pode ver em alguns trailers já revelados, é a capacidade de Mordimer entrar numa outra dimensão, chamada de Unworld, através da qual consegue descobrir respostas para muitos dos mistérios que a cidade esconde e lhe permite também aceder às almas dos suspeitos. Mas tem um preço....

The Inquisitor apresenta uma narrativa forte e complexa que acaba por trazer dinamismo e emotividade ao jogo, levando o jogador a ter de explorar a cidade (e as almas dos que lá habitam) para procurar pistas, interrogar suspeitos e desvendar os seus segredos.

The Inquisitor será lançado no último quadrimestre deste ano, para PC, Xbox Series X e PlayStation 5.