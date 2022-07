Regresso à Idade Média com “I, the Inquisitor”

A equipa de desenvolvimento polaca The Dust encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, “I, the Inquisitor”, baseado na obra de fantasia do autor polaco Jacek Piekara.

O jogo propõe-nos uma viagem até à Idade Média e aos tempos da Inquisição. Venham ver...

O estúdio polaco The Dust encontra-se a trabalhar em "I, the Inquisitor", o seu próximo projeto, um jogo sobre a Inquisição e aos tempos negros originados por ela.

A narrativa de "I, the Inquisitor" baseia-se na série de livros com o mesmo nome do autor polaco Jacek Piekara e revela-nos uma realidade alternativa para a história bíblica.

Nesta história alternativa, Jesus consegue fugir da cruz onde foi crucificado pelos romanos e resolve vingar-se dos infiéis que o traíram, ameaçaram e desacreditaram.

A ação de "I, the Inquisitor", ocorre mil e quinhentos anos após esses eventos, numa altura em que existe uma nova "Inquisição", adaptada a essa nova história biblica.

Este novos Inquisidores vagueiam pela Terra com um único objetivo: perseguir e massacrar todos os que se opõem à Igreja e perpetuando assim, a vingança de Jesus.

É um clima de terror eterno que se apoderou do planeta e é nesse ambiente que os jogadores se veem mergulhados em "I, the Inquisitor".

O jogo, conforme se pode perceber, apresenta uma narrativa como prato forte e apresenta ao jogador, a pacata cidade de Koenigstein, no decorrer do Século XVI.

Aqui, nesta terra calma e insuspeita, o jogador veste a pele de um Inquisidor chamado Mordimer Madderdin que é enviado pela Santa Sé para essa pequena cidade na tentativa de investigar um assassínio que se suspeita ser uma morte ritual. Na peugada do assassino, o jogador terá de encontrar evidências e pistas e conduzir interrogatórios brutais e impiedosos para descobrir a verdade.

O decorrer dos interrogatórios será da total liberdade do jogador. Seja pela astucia, ou pela força, tudo vale na procura pela verdade e o nosso Inquisidor será advogado, juiz e carrasco em muitas das ocasiões. Pelo caminho, muitas decisões difíceis terão de ser tomadas mas isso faz parte do oficio que nos vai conduzir numa aventura não linear e que se vai construindo consoante essas decisões e ações do jogador.

Terá ainda de visitar o perigoso Unworld. Trata-se duma outra dimensão para a qual Mordimer pode viajar e descobrir dessa forma segredos escondidos nos cantos mais recônditos dos suspeitos. No entanto, é um local repleto de perigo pois uma força das trevas espera o seu momento de liberdade e apenas a fé pode manter Mordimer a salvo no Unworld.

Pelo caminho, surgirão também inúmeros inimigos que colocarão a fé, astúcia e esgrima do nosso Inquisidor, à prova.

"I, the Inquisitor" será lançado para PC (via Steam), Xbox Series X e Playstation 5.