Chegou o Linux Mint 21 “Vanessa”! Conheça as principais novidades

O Linux Mint é uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Esta distribuição destaca-se por ser simples de usar, por ser bastante estável e por ter uma enorme comunidade de utilizadores.

Recentemente foi disponibilizado o Linux Mint 21 “Vanessa”. Saiba quais as novidades.

O novo Linux Mint 21 é a versão mais recente da distribuição baseada no Ubuntu e que traz um conjunto considerável de mudanças em comparação com o lançamento do Linux Mint 20.3 que aconteceu no início do ano. Como sempre, o Linux Mint está disponível em três versões distintas:

A principal versão com Cinnamon (que usa o ambiente de desktop Cinnamon por padrão)

uma variante com Xfce (usando o desktop Xfce)

e uma opção com o desktop MATE

Linux Mint 21 - o que há de novo?

O Linux Mint 21 é baseado no Ubuntu 22.04 LTS. Tal significa que os utilizadores do Mint têm acesso a um conjunto de atualizações do sistema e também direcionada para a segurança do sistema. O Linux Mint 21 tem suporte nos próximos 5 anos, ou seja, até 2027.

Esta nova versão vem com o Linux kernel. 5.15. Isso oferece (entre outras alterações) um novo driver de sistema de ficheiros NTFS (útil para interagir com partições do Windows), melhorias no sistema de ficheiros EXT4 (o Mint usa EXT4 por padrão), além de melhor suporte de hardware, patches de segurança, correções de bugs, entre outros.

O Linux Mint 21 vem, por omissão, com o Cinnamon 5.4, a versão mais recente da sua interface de utilizador relativamente leve e orientada para WIMP.

O Linux Mint 21 "Vanessa" vem com uma nova ferramenta ao nível do Bluetooth, para ligação de dispositivos. Aa nova ferramenta chama-se Blueman e vem substituir a app Blueberry.

A app Sticky Notes permite agora também duplicar notas. Há também agora um monitor de processos no sistema. Todas as novidades desta nova versão podem ser consultadas aqui.

Linux Mint 21