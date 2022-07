Os 3 níveis de carregamento de VE distinguidos e explicados

Os VE são agora omnipresentes, e provavelmente está a pensar em comprar um para si. Se estiver no mercado para um novo VE, precisa de saber tudo sobre o carregamento dos mesmos.

Portanto, descubra todas as diferenças entre os principais níveis de carregamento disponíveis, bem como a explicação de cada um.

Os diferentes carregadores de VE têm outputs diferentes, o que afetará o tempo necessário para carregar o seu carro. Além disso, existem alguns prós e contras de utilizar cada um dos métodos de carregamento.

Carregamento de VE de Nível 1

O carregamento de nível 1 parece mais complicado do que realmente é. Ao adquirir o seu VE, este incluirá um adaptador de carregamento diretamente do fabricante. Este adaptador liga-se a qualquer tomada convencional de 120V em sua casa. Isto significa que, ao contrário do que muita gente pensa, pode carregar o seu carro desde o primeiro dia sem necessidade de quaisquer modificações prévias no seu sistema elétrico.

A única grande desvantagem para o carregamento de nível 1 é a velocidade - ou falta dela. O carregamento de nível 1 irá ajudá-lo a recuperar cerca de 80km de autonomia por hora de carregamento. Isto ajudá-lo-á a ganhar cerca de 80km de autonomia por hora de condução quando acordar no dia seguinte. 80km de autonomia é mais do que adequado para a média das deslocações. O melhor do carregamento de nível 1 é que carregará o seu veículo lentamente, e não terá de se preocupar com a degradação da bateria resultante de estados de carga elevada constante.

Carregamento de VE de Nível 2

Se quiser ter o seu VE doméstico pronto com um carregador de nível 2, terá de contratar um profissional para o processo de instalação. Este método de carregamento é geralmente melhor para pessoas que têm deslocações muito longas; assim, carregar o veículo a um estado quase completo de carregamento é uma prioridade. O carregamento de nível 2 permitirá ao veículo recuperar perto de 100% da carga, o que é ótimo se viajar mais de 80km com o seu VE diariamente.

Como mencionado anteriormente, para utilizar um carregador de nível 2 para o seu VE, deve consultar um eletricista profissional para o ajudar no processo de instalação. Assim que o eletricista instalar o carregador de nível 2 e a tomada necessária de 240V, estará pronto para carregar o seu veículo.

A utilização de um carregador de nível 2 todos os dias pode degradar a bateria porque está a atingir um estado quase completo de carregamento cada vez que carrega. Independentemente disso, o seu VE é uma ferramenta de transporte no final do dia, por isso não tenha medo de carregar a bateria como as suas necessidades o ditarem.

Carregamento de VE de Nível 3

O carregamento de nível 3, também conhecido como carregamento rápido DC, é o método mais rápido para carregar o seu veículo. Como exemplo da rapidez com que pode recarregar a sua bateria usando o carregamento de nível 3, considere o Hyundai IONIQ 5. Um carregador nível 3 irá recarregá-lo de 10% a 80% em aproximadamente 18 minutos. Isto é verdadeiramente surpreendente e é perfeito para longas viagens onde é necessário fazer-se à estrada o mais rapidamente possível.

Um carregamento ultrarrápido como este só está disponível utilizando carregadores públicos, pelo que não poderá instalar um destes em sua casa.

A potencial desvantagem da utilização de um carregador rápido DC pode ser a degradação da bateria ao longo do tempo, mas as pessoas utilizam-nos tão raramente que não deve ser um problema. Portanto, se surgir a necessidade de usar um carregador rápido de corrente contínua, vá em frente e carregue sem hesitar. Os carregadores rápidos de corrente contínua estão a tornar-se cada vez mais comuns, e com empresas como a Electrify America e a Tesla a investirem em redes de carregamento robustas a nível nacional, continuarão a proliferar.

E se quiser carregar o seu VE gratuitamente, muitos carregadores rápidos disponíveis publicamente são na verdade gratuitos. De facto, alguns fabricantes de VE irão mesmo oferecer 2 anos de carregamento rápido sem custos. Um destes fabricantes é a Audi, que permite o carregamento gratuito na rede da Electrify America, propriedade da VW, se adquirir um modelo qualificado.

Carregamento Nível 1 vs Nível 2 vs Nível 3: Qual o melhor?

Não há uma resposta clara a esta pergunta porque a verdade é que todos estes carregadores são simplesmente ferramentas. A ferramenta certa para uma pessoa pode não ser tão adequada para outra. Tudo depende do caso de utilização de cada proprietário de VE individual. Se for uma pessoa que desfrute de um curto trajeto e raramente exceda 80km de viagem num determinado dia, estará perfeitamente bem se usar um carregador de nível 1.

Por outro lado, se for um utilizador que viaja mais de 80km num determinado dia, provavelmente precisará de consultar um eletricista para ter um carregador de nível 2 instalado profissionalmente em sua casa. Se planeia comprar um VE e sabe que um carregador de nível 1 não será suficiente, então o mais conveniente seria comprar o carregador de nível 2 e tê-lo instalado antes de realmente sair e comprar um novo VE.

Finalmente, temos o carregador de nível 3, e, neste caso, não tem de se preocupar com nenhuma instalação doméstica. Como mencionado anteriormente, não pode instalar um carregador de nível 3 em sua casa, pelo que estes carregadores são simplesmente opções publicamente disponíveis que o ajudarão quando estiver em viagem.

Um Carregador de VE para cada ocasião

A disponibilidade de diferentes velocidades de carregamento significa mais escolhas para os proprietários de VE, e isso é sempre uma coisa boa. À medida que mais e mais VE são vendidos, as estações de carregamento continuarão a substituir as tradicionais como o principal método de carregar o seu veículo.

Teoricamente, pode recarregar o seu veículo em casa todos os dias, durante o período de propriedade. Isto é especialmente verdade se instalar um carregador nível 2 em casa.

