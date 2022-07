GEOD: O candeeiro flip resistente, ajustável e com super bateria

Além do trabalho, hoje também é comum termos zonas de trabalho na nossa casa. Uma secretária, um computador, pontos de energia e claro, um candeeiro. Relativamente a este último temos uma sugestão.

O candeeiro GEOD foi desenhado com o objetivo de ser bonito e muito funcional. Conheça as características.

O GEOD da Prozis é um candeeiro flip resistente, ajustável e bonito, foi criado para caber em qualquer divisão e adapta-se a qualquer decoração.

De acordo com as suas necessidades, pode ser utilizado como um candeeiro de mesa, como uma luz noturna ou como uma luz ambiente elegante. Este dispositivo de iluminação fica bem em qualquer lugar - no quarto, na sala ou mesmo no exterior.

Características do candeeiro GEOD

Resistente Feito de ABS/PC, resistente ao impacto e a temperatura.

Bateria duradoura bateria de lítio de 2000 mAh para uma luz duradoura

Ajustável 3 níveis de brilho diferentes para satisfazer diferentes necessidades.

Fácil de usar Liga-o, utilizando o botão para ligar/desligar ou simplesmente alterando a posição do candeeiro.

Design único design moderno e triangular fica perfeito em qualquer divisão e decoração. Vira-o para experimentares diferentes posições.



O GEOD da Prozis possui uma lâmpada LED quente e amarelada com 3 modos de iluminação. Para alternar entre os três modos, basta virar o candeeiro GEOD. Este desligar-se-á quando virar a superfície de iluminação para baixo. Também se pode ligar e desligar utilizando o botão de alimentação na parte de trás.

O candeeiro GEOD está disponível em cinzento e branco. A bateria do GEOD pode durar até 7 horas, em modo de candeeiro de mesa ou 38 horas em modo de luz noturna.

Especificações do candeeiro GEOD

Potência: 5V = 1 A

5V = 1 A Potência LED: 4 W

4 W Índice de reprodução cromática: 70

70 Fluxo luminoso: 380 lúmenes

380 lúmenes Temperatura da cor: 3000 K

3000 K Vida útil da lâmpada: até 45000 horas

até 45000 horas Material da estrutura: ABS, PC

ABS, PC Dimensões: 190 x 132 x 95

190 x 132 x 95 Peso: 210 g

210 g Bateria : Tipo de bateria: Iões de lítio Bateria: 2000 mAh, 7,4 Wh Tempo de carregamento: aproximadamente 3 horas Duração da bateria: 7 horas em modo de candeeiro de mesa* 38 horas em modo de luz noturna

:

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este candeeiro flip GEOD, com bateria integrada, com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda)