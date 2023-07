OXENFREE II: Lost Signals – O jogo da Netflix disponível para Steam, PlayStation e Switch

Foi há poucos dias que a Netflix anunciou um dos seus grandes lançamentos para o segmento dos videojogos. OXENFREE II: Lost Signals já está disponível para smartphones e tablets de forma exclusiva pela Netflix e também no Steam, PlayStation e Nintendo Switch.

A história de OXENFREE II: Lost Signals

OXENFREE II: Lost Signals passa-se cinco anos depois dos acontecimentos do primeiro jogo e conta a história de Riley Poverly, uma investigadora ambiental obstinada que volta à sua terra natal para investigar sinais sobrenaturais. A partir daí, as coisas ficam assustadoras e estranhas.

As televisões ligam e desligam. Aviões perdem radar. As estações de rádio não podem transmitir através da estática. Na pequena cidade costeira de Camena, ondas eletromagnéticas ocorrem de forma não natural e causam repentinamente interferências em equipamentos elétricos e de rádio.

OXENFREE II: Lost Signals é a continuação do jogo de aventura narrativa OXENFREE do Night School Studio. Nesta nova história, a Netflix apresenta uma nova mecânica de jogo.

A jogabilidade

Riley surge com novas habilidades que Alex não tinha no primeiro jogo. Ela pode escalar, descer montanhas de rapel e entrar em lugares que não conseguia antes, aumentando assim a capacidade de exploração dos jogadores.

Além disso, os jogadores encontrarão fendas temporais: buracos no tempo que se abrem e obrigam Riley a confrontar a história. O indispensável rádio está de volta para detetar as anomalias, mas agora os jogadores também contam com um walkie-talkie para se ligarem a novas personagens em Camena e mergulharem mais fundo nessa história especial.

Disponibilidade

O novo jogo OXENFREE II: Sinais Perdidos está disponível para 233 milhões de assinantes da plataforma Netflix, em 32 idiomas.

Pode ser jogado no Android e iOS. Está disponível no Steam, para PlayStation e Nintendo Switch.