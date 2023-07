Inacreditável: China atinge temperatura de 52,2 graus

Como temos vindo a informar, o mundo passa por uma vaga de calor com registos recorde de temperatura. Portugal tem "escapado" a esta enorme onda de calor, mas tal só demonstra que é preciso fazer mais pelo Planeta. De acordo com notícias recentes, a China atingiu temperaturas recorde de 52,2 graus.

Autoridade da China alertam para "múltiplas catástrofes naturais"...

Foi durante o fim de semana que a China registou a temperatura recorde de 52,2 graus. O registo foi recolhido pela estação meteorológica da aldeia de Sanbao, na região de Xinjiang. Segundo a Administração Meteorológica da China (CMA), a estação "registou um pico de temperatura de 52,2 graus Celsius, às 19 horas (12 horas em Portugal continental) do dia 16 de julho, batendo o recorde histórico de calor para o mesmo período do ano".

O recorde de temperatura anterior tinha sido registado em julho de 2017. Na altura os termómetros chegaram aos 50,6 graus Celsius. O comunicado da CMA informa também que as temperaturas à superfície do solo atingiram os 80 graus Celsius em algumas zonas de Turpan.

As autoridades chinesas já vieram alertar para condições meteorológicas extremas e "múltiplas catástrofes naturais" este verão.

Como é costume nestes situações, as autoridades aconselham os cidadãos a evitar a exposição direta ao sol, durante o dia, bem como a ter especial cuidado com as pessoas mais vulneráveis, nomeadamente, idosos. Apesar de termos tido dias de sol abrasador, a verdade é que, no nosso caso, a influência do Atlântico tem trazido nebulosidade, descida de temperaturas e chuva - saber mais aqui.