Hisense quer ajudar a construir um futuro mais sustentável para o planeta

Hoje as empresas enfrentam desafios maiores ao terem que conjugar o sucesso dos seus produtos, garantir lucros, satisfação dos clientes e ainda uma obrigação acrescida com a pegada ambiental que deixam no planeta. A Hisense, na produção dos seus eletrodomésticos, sempre teve, na verdade, esta obrigação como uma prioridade e hoje está ainda mais comprometida em ajuda a reduzir o consumo de energia e garantir a sustentabilidade ambiental.

A Hisense, mais conhecida pelas suas televisões inteligentes, pela Laser TV e produtos de linha branca, recentemente tomou uma série de medidas para reduzir o seu próprio impacto no planeta, garantindo que a sua produção, cadeia de fornecimento e produtos, sejam mais eficientes e sustentáveis.

Com tecnologias desenvolvidas na própria empresa, como o algoritmo de controlo de luz de fundo autoadaptável, o algoritmo de controlo de energia digitalizado, luz LED de alta tensão e tecnologia de arranque, a Hisense conseguiu reduzir o consumo de energia de cada TV em 25%.

Além disso, ao alterar o design das televisões, a empresa reduziu a quantidade de plástico necessária para dissipar o calor, economizando 4.626 toneladas de plástico por ano, o equivalente a 514 milhões de sacos de plástico.

A categoria de refrigeração da Hisense recebeu elogios do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas pelo uso da tecnologia de espuma para melhorar a eficiência dos congeladores. Acredita-se que com este desenvolvimento se tenham economizado cerca de 6.000 toneladas de emissões de carbono.

A empresa também está a melhorar a pegada das suas fábricas, aumentando a geração de energia solar. Espera-se que a capacidade total instalada atinja 60MW até o final de 2023, e a capacidade anual de geração de energia chegue a 53 milhões de kWh. A proporção de geração de energia solar no consumo total de eletricidade da Hisense está agora em mais de 10%.

A Hisense também ambiciona criar um mundo mais sustentável além das suas próprias operações e, para marcar o Dia da Terra, lançou uma nova iniciativa de plantação de árvores para promover a importância de proteger o meio ambiente.