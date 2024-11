Cópias de segurança do iCloud serão eliminadas e descontinuadas nestes iPhones

A Apple começou a notificar os utilizadores com software mais antigo, para estes atualizarem os seus dispositivos. Para isso invocou um argumento... de peso! As cópias de segurança do iCloud deixarão em breve de funcionar - e serão mesmo eliminadas - nos dispositivos com iOS 8 e anteriores.

Alteração importante no iCloud

Os dispositivos com software antigo terão de ser atualizados ou utilizar um método de cópia de segurança alternativo.

A Apple publicou um novo documento de suporte sobre a próxima mudança:

A partir de 18 de dezembro de 2024, as cópias de segurança dos dispositivos irão requerer o iOS 9 ou posterior. Isto destina-se a melhorar o alinhamento com os nossos requisitos mínimos de software publicados. Até esta data, poderá utilizar o serviço normalmente. Posteriormente, os dados de cópia de segurança serão apagados, a menos que atualize para iOS 9 ou posterior. Se o dispositivo já estiver a executar software atualizado, não é necessária qualquer ação. Após 18 de dezembro de 2024, se tiver dispositivos com iOS 5 a iOS 8: Não será possível criar novas cópias de segurança para estes dispositivos.

As cópias de segurança existentes nestes dispositivos ficarão inacessíveis. Todas as apps, dados e conteúdos existentes no iPhone, iPad ou iPod touch permanecem no dispositivo. Para continuar a utilizar a Cópia de segurança em iCloud, atualize o iPhone ou iPad para o iOS 9 ou posterior. Em alternativa, pode efetuar uma cópia de segurança do dispositivo manualmente para um Mac ou PC com o iTunes ou o Finder.

Assim, se o seu dispositivo estiver a executar o iOS 8 ou anterior, a partir de meados de dezembro deixará de poder criar cópias de segurança do iCloud e todas as cópias de segurança existentes serão eliminadas.

A solução? Atualizar para o iOS 9 ou mais recente

Os utilizadores que não podem ou não querem atualizar o seu dispositivo têm outra alternativa. Tal como a Apple indica na página, é possível efetuar cópias de segurança manuais através de um Mac ou PC.

Pode ligar o iPhone a um Mac com o macOS Catalina ou mais recente para efetuar uma cópia de segurança do dispositivo através do Finder. Ou, se tiver um PC ou uma versão mais antiga do macOS, pode efetuar a cópia de segurança através das aplicações Apple Devices ou iTunes.

O iOS 8 já tem 10 anos, pelo que esta notícia talvez não deva ser surpreendente. Mas se tem um iPhone ou iPad antigo que continua a funcionar com software mais antigo, talvez seja altura de fazer uma atualização.