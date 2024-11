Alerta Black Friday! Huawei lança descontos exclusivos em produtos selecionados

Chegou uma das alturas mais apetecíveis do ano para quem gosta de poupar, sem se privar de qualidade. A Huawei dá as boas-vindas à Black Friday com descontos exclusivos e ofertas especiais numa seleção de produtos na Huawei Store, que vão interessar não só aos fãs da marca como aos entusiastas de tecnologia.

A campanha promocional está em vigor até 30 de novembro e abrange vários dispositivos, como smartwatches, auriculares e tablets. Ao mesmo tempo, decorre uma campanha de Service Huawei com preços especiais nos serviços de reparação e substituição oficiais da marca.

Dias de grandes ofertas e descontos, como a Black Friday, são a oportunidade ideal para os utilizadores renovarem os seus dispositivos tecnológicos ou adquirirem o produto que desejam a um preço imperdível.

É também um bom pretexto para poupar e mimar alguém especial, com dispositivos que combinam tecnologia de ponta e uma experiência de utilização que facilita o dia a dia.

O Huawei nova 12i, o Huawei Watch Fit 3, os Huawei FreeBuds 6i e o Huawei MatePad 11.5’’ S são algumas das sugestões marca, perfeitos para o utilizador se manter conectado, entretido e com estilo.

Huawei nova 12i: para capturar os momentos mais especiais

Pensado para a geração mais jovem, o Huawei nova 12i exibe um design Super Star Orbit Ring, inspirado nas estrelas e no universo. Ultrafino, moderno e elegante, está disponível em preto e verde, e apresenta um acabamento texturizado e cintilante.

Para proporcionar aos utilizadores uma experiência ainda mais agradável, incorpora um ecrã AOD imersivo de 6,7 polegadas, pesa apenas 199g e tem 8,4mm de espessura.

No que diz respeito à captação de imagens, o HUAWEI nova 12i brilha com uma câmara principal de 108 MP, com f/1.9 de abertura, e uma câmara de profundidade de 2 MP, com f/2.4 de abertura. Desta forma, transforma cada momento numa verdadeira obra-prima.

Os dispositivos da Huawei destacam-se pela grande autonomia da bateria e o Huawei nova 12i não é exceção. Está equipado com uma bateria de 5000mAh e suporta carregamento rápido Huawei SuperCharge Turbo de 40 W, para uma utilização duradoura e sem preocupações.

Disponível em preto e verde PVPR com desconto: 199,00 €

Huawei Watch Fit 3: o smartwatch ideal para jovens em movimento

O Huawei Watch Fit 3 é a fusão perfeita entre moda, desporto e tecnologia, concebido a pensar nos jovens utilizadores com um estilo de vida ativo. É o primeiro smartwatch quadrado da Huawei e possui um ecrã AMOLED de alta definição de grandes dimensões (1,82 polegadas), que proporciona uma experiência visual mais ampla e tridimensional.

A caixa do relógio em liga de alumínio tem apenas 9,9 mm de espessura e pesa somente 26 g, a mais leve e fina da sua série.

Na vanguarda do fitness, o Huawei Watch Fit 3 pretende ser um assistente pessoal no pulso do utilizador, com uma funcionalidade de análise nutricional que pode ajudar os utilizadores a encontrar um equilíbrio entre dieta e exercício e a aproveitar a ciência para alcançar uma perda de peso mais saudável.

Oferece também uma experiência de monitorização de saúde e bem-estar completa e uma variedade de modos de treino, usando como base os hábitos e as condições físicas do utilizador, o que o torna o companheiro ideal para os treinos diários. Além disso, tem uma autonomia de até 10 dias e é compatível com os sistemas iOS e Android.

Disponível em branco pele, cinzento, verde, cor de rosa, preto e branco PVRP com desconto: desde 129,00 €

Huawei FreeBuds 6i: Auriculares para uma experiência de som imersiva

Equipados com tecnologia de cancelamento de ruído, os Huawei FreeBuds 6i caracterizam-se pela qualidade de som excecional e pela bateria de longa duração.

Para acompanhar os utilizadores no caos do seu dia a dia, os Huawei FreeBuds 6i são a escolha perfeita. Estes auriculares sem fios, possuem um algoritmo capaz de monotorizar o ruído a cada 2,6 microssegundos e um sistema de microfone externo, que capta os sons do ambiente envolvente.

Graças à câmara de filtragem de ruído, o som de conversas de fundo é reduzido, sendo ideal para quem trabalha em ambientes ruidosos.

Disponíveis em três cores, com uma autonomia de até 8 horas de utilização consecutiva e compatíveis com Android e iOS, os Huawei FreeBuds 6i são a escolha ideal para quem procura tranquilidade num dia caótico.

Disponível em preto, branco e roxo PVRP com desconto: 89,00 €

Huawei MatePad 11.5" S: A ferramenta que ajuda a dar asas à imaginação

Equipado com a nova geração do ecrã PapperMatte, o Huawei MatePad 11.5’’ S é ideal para estudantes e utilizadores com foco profissional – artístico ou não.

O seu ecrã permite que, em ambientes interiores bem iluminados ou ao ar livre sob a luz do sol, os utilizadores possam criar, escrever, ler ou assistir a vídeos confortavelmente.

A experiência envolvente que proporciona, combinada com um design ergonómico, cria as condições adequadas tanto para o trabalho como para o lazer. Em conjunto com a Huawei M-Pencil (de 3.ª geração), proporciona uma experiência idêntica à de tocar ou escrever em papel.

Além disso, conta com a aplicação GoPaint que disponibiliza mais de 100 pincéis pré-configurados e um leque de funcionalidades que facilitam a utilização, tornando-a mais intuitiva e confortável.

Graças a uma bateria potente, o Huawei MatePad 11.5’’ S tem uma autonomia de longa duração para produtividade sem limites.