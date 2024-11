Detetado sinal misteriso pouco tempo depois da erupção mais poderosa dos tempos modernos

Em janeiro de 2022, a explosão mais poderosa alguma vez registada com instrumentos modernos abalou o Pacífico Sul. Agora, os cientistas identificaram um sinal misterioso que precedeu o evento estrondoso.

Premunição & explosão

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, um vulcão submarino no arquipélago de Tonga, entrou em erupção violenta a 15 de janeiro de 2022. No entanto, de acordo com um novo estudo, duas estações de monitorização distantes registaram uma onda sísmica cerca de 15 minutos antes.

Os autores do estudo descrevem a onda como um “precursor sísmico” da erupção subsequente, ambas desencadeadas por um colapso numa secção fraca da crosta oceânica abaixo da parede da caldeira do vulcão.

Segundo os investigadores, esta fratura permitiu que a água do mar e o magma jorrassem para a zona entre o fundo do mar e a câmara de magma subterrânea do vulcão, desencadeando uma erupção explosiva.

A fratura também provocou uma onda Rayleigh, um tipo de onda acústica que se move ao longo de uma superfície sólida - neste caso, a superfície da Terra. A onda foi detetada 15 minutos antes da principal erupção vulcânica, a 15 de janeiro de 2022, a cerca de 750 quilómetros de distância.

Os avisos precoces são muito importantes para a mitigação de catástrofes. Os vulcões insulares podem gerar tsunamis, que constituem um perigo significativo.

Afirma a coautora Mie Ichihara, vulcanóloga da Universidade de Tóquio.

O vulcão ganhou vida com convulsões mais modestas em dezembro de 2021 e no início de janeiro de 2022, seguidas de uma erupção maior em 14 de janeiro - e depois de uma explosão recorde no dia seguinte.

A erupção de 15 de janeiro teve uma classificação de Índice de Explosividade Vulcânica (VEI) de, pelo menos, VEI-5, sensivelmente ao nível de erupções históricas como a do Monte Vesúvio em 79 d.C. e a do Monte Santa Helena em 1980.

Libertou 10 quilómetros cúbicos de material vulcânico e enviou 146 milhões de toneladas métricas de vapor de água para a estratosfera - o suficiente para encher 58.000 piscinas olímpicas.

A explosão, equivalente a centenas de bombas atómicas, provocou também as correntes submarinas mais rápidas de que há conhecimento.

Embora o Hunga Tonga-Hunga Ha'apai esteja longe dos centros populacionais, a erupção provocou grandes tsunamis que mataram pelo menos quatro pessoas em Tonga, bem como duas no Peru, a cerca de 10.000 km de distância.

No entanto, a erupção tinha potencial para causar muito mais mortes e destruição, e a próxima erupção deste vulcão ou de um vulcão semelhante poderia ser muito pior.

Um alerta para o futuro?

Na esperança de aprender mais com este evento antes que isso aconteça, os autores do estudo analisaram os dados sísmicos da onda Rayleigh de 15 de janeiro de 2022, que foi registada por instrumentos nas Ilhas Fiji e Futuna.

As ondas Rayleigh são frequentemente desencadeadas por erupções vulcânicas e terramotos, mas esta destacou-se, segundo os investigadores. O seu estudo sugere que se trata de um precursor e possível sinal de um gatilho para a erupção que ocorreu 15 minutos mais tarde.

Muitas erupções são precedidas de atividade sísmica. No entanto, estes sinais sísmicos são subtis e só são detetados a vários quilómetros do vulcão.

Diz o autor principal Takuro Horiuchi, um estudante de pós-graduação em vulcanologia da Universidade de Tóquio.

Esta onda Rayleigh chegou rapidamente a instrumentos em ilhas a centenas de quilómetros de distância, sugerindo um evento sísmico especialmente monstruoso.

Acreditamos que movimentos invulgarmente grandes começaram na altura do precursor.

Explicou Horiuchi.

Os catalisadores subterrâneos das erupções vulcânicas estiveram durante muito tempo escondidos dos seres humanos, mas uma investigação como esta fornece informações que podem acabar por salvar vidas, observam os investigadores.

Cada minuto conta para a emissão de alertas de emergência e, embora esta onda Rayleigh anterior não pudesse ser sentida por humanos no terreno, a sua deteção por instrumentos distantes é um bom presságio para previsões futuras, dizem os autores.

Na altura da erupção, não pensámos em utilizar este tipo de análise em tempo real. Mas talvez da próxima vez que houver uma erupção significativa debaixo de água, os observatórios locais possam reconhecê-la a partir dos seus dados.

Concluiu a vulcanóloga Mie Ichihara.