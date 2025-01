Última atualização do Android Auto traz problemas para o Google Maps

As atualizações do Android Auto são normais, ainda que muitas vezes não sejam de imediato visíveis as novidades. A Google trabalha de forma constante nesta sua solução e apresenta mudanças constantes. A mais recente atualização parece trazer um problema, que afeta o Google Maps e que impede usar esta app no carro.

Nos últimos dias, a comunidade de utilizadores tem-se queixado de um novo erro que afeta o Android Auto e, especificamente, a aplicação Google Maps, que não pode ser usada. Parece estar a afetar diferentes veículos com sistemas de infoentretenimento, com a aplicação Google Maps a congelar quando tentam utilizar o botão Voltar nos carros.

Não é claro em que versão do Android Auto o bug está acontece, mas começou a ser reportado no mês passado, desde a versão Android Auto 13.3. Inicialmente, começou a ser reportado em carros da marca Mazda onde a entrada por toque não está disponível e a interação com o Android Auto e o Google Maps é feita através de um botão de controlo.

De qualquer forma, um grande grupo de utilizadores com carros da marca Audi também confirma o mesmo problema. Este erro é reproduzido quando o utilizador clica na interface do Google Maps, mas pressiona o botão Voltar para regressar ao ecrã de navegação, onde já não funciona.

Com isto, a aplicação congela e deixa de mostrar qualquer tipo de morada, e a única forma de os utilizadores fazerem com que a aplicação volte a funcionar é desligando os seus telefones e voltando a ligá-los às suas unidades de infoentretenimento.

Não importa a marca do telefone ou a versão do Android, pois afeta os dispositivos Samsung, Google Pixel e OnePlus, entre outros. O erro também ocorre quando tem Android Auto sem fios ou com fios. Não se sabe se a Google acabará por resolver este erro, embora pelo menos um especialista da comunidade oficial dos fóruns tenha solicitado mais informações aos utilizadores afetados.

Espera-se que a solução chegue muito em breve, seja através de uma atualização do Android Auto ou do Google Maps. Muitas vezes tudo se resolve com uma simples correção na app que está a gerar o problema e aqui tudo fica ainda mais simples de tratar.