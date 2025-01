E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos nota de várias novidades da CES 2025 em marcas como Xiaomi, Lenovo ou Nvidia, demos a conhecer o carro BYD YangWang U9, do novo Tesla Model Y Juniper, e muito mais.

Embora tenhamos uma presença significativa na Terra, há milhares de anos, a história mostra que as espécies não duram para sempre. Estimulado pelo desconhecido e imprevisível, um cientista sugere que este animal irá substituir os humanos como espécie dominante na Terra, quando desaparecermos.

Os robôs aspiradores são verdadeiramente úteis, percorrendo toda a divisão sem que tenhamos de nos mexer. Para não ser sequer preciso arrumar potenciais objetos do chão, libertando o caminho para a máquina, este modelo tem um braço robótico que os afasta.

A CES é, por norma, o palco onde muitas novidades são reveladas, a grande maioria de marcas e fabricantes de relevo. É também o local onde muitos novos padrões são apresentados e trazidos a público. Agora, e como esperado, surgiu o HDMI 2.2, com muitas melhorias e novidades.

Após meses de especulações e antecipação, a Nvidia revelou finalmente a sua mais recente série de placas gráficas, as GeForce RTX 5000. Destaque total para o modelo topo de gama, a RTX 5090, e para o modelo mais acessível, a RTX 5070 de 500€, com performance equivalente à 4090 de mais de 1600€.

A Honor tem mostrado excelentes smartphones nos últimos tempo. Com propostas para todas as categorias, garante o melhor hardware em todas as áreas. A prova disso voltou a ser mostrada, com o Honor Magic7 Lite a garantir o topo das tabelas no campo da bateria na DXOMARK.

A CES 2025 tem sido o palco da apresentaão de muitas novidades no mundo da tecnologia que não eram de todo esperada. As novas ideias não param de chegar e desta vez foi a Lenovo a mostrar algo completamente diferente. A marca revelou o ThinkBook Plus Gen 6 Rollable e tornou real um portátil com ecrã extensível.

A aviação é uma área estratégica na economia. A Boeing e a Airbus têm dominado os céus desde há muitas décadas. A China, dependente destes players, quer, contudo, soltar amarras. Para já conseguiu algo inédito. Certificou um avião elétrico que funciona com uma bateria de 70 kWh e é capaz de atingir uma velocidade de 260 km/h. Pode voar durante cerca de uma hora e meia ou 300 km.

A máquina da empresa nipónica está já pronta a sair para o mercado, mas apenas deverá chegar em 2027. Assim que chegar, o elétrico Sony irá concorrer com veículos como o Lucid Air e o Tesla Model S Plaid, destacando-se pela sua abordagem tecnológica e não por valores de desempenho extremos.

A tecnologia tem evoluído nos carros e estes são hoje verdadeiras máquinas com propriedades únicas. A BYD quer agora mostrar uma novidade que destaca totalmente o seu YangWang U9. Este supercarro elétrico não receia nenhuma estrada, uma vez que pode simplesmente saltar buracos e outros objetos.

Embora muita gente adore a ideia de cultivar ervas aromáticas e vegetais frescos na sua própria cozinha, nem todos têm a habilidade necessária para o fazer. Foi com isso em mente que o sistema Plantaform foi concebido, permitindo o cultivo automático de plantas comestíveis… utilizando uma névoa rica em nutrientes.

Os rumores foram sendo reforçados, prevendo-se uma novidade assinada pela Tesla. Agora, a empresa revelou uma versão renovada do seu modelo mais vendido, o Model Y, na China.

A Xiaomi anunciou hoje o lançamento da nova série Redmi Buds 6 e do Redmi Watch 5, expandindo o seu portefólio de produtos AIoT (Inteligência Artificial das Coisas). Estas 3 novas propostas prometem abalar o mercado e ser a opção óbvia para muitos.

Quem decide comprar uma e-bike quer protegê-la da melhor forma possível contra furtos. Para dificultar as ações dos ladrões, a Bosch eBike Systems está agora a estender a sua proteção digital contra furtos às baterias.