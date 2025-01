Xiaomi alarga a sua oferta com os novos Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro e Redmi Watch 5

A Xiaomi anunciou hoje o lançamento da nova série Redmi Buds 6 e do Redmi Watch 5, expandindo o seu portefólio de produtos AIoT (Inteligência Artificial das Coisas). Estas 3 novas propostas prometem abalar o mercado e ser a opção óbvia para muitos.

Os Redmi Buds 6 e Redmi Buds 6 Pro oferecem uma experiência de áudio imersiva com cancelamento de ruído ativo (ANC) e recursos avançados, enquanto o Redmi Watch 5 chega com um design moderno e funcionalidades aprimoradas para monitorização de saúde.

Redmi Buds 6: som imersivo e personalizado

Com um ANC de até 49dB, que elimina efetivamente ruídos como chuva, teclado e trânsito, e drivers duplos que proporcionam um som rico e dinâmico, os Redmi Buds 6 foram concebidos para oferecer uma experiência de áudio de alta qualidade.

O modo de transparência adaptativa ajusta-se automaticamente ao ambiente, permitindo que os utilizadores ouçam os sons ao seu redor quando necessário. A conectividade inteligente permite partilhar áudio com outro dispositivo e controlar a câmara do smartphone com gestos personalizáveis.

Disponíveis nas cores Cloud White, Night Black e Coral Green, os Redmi Buds 6 oferecem até 10 horas de reprodução com uma única carga, que pode ser estendida até 42 horas com o estojo de carregamento.

Redmi Buds 6 Pro: áudio de referência na indústria

Os Redmi Buds 6 Pro elevam a fasquia da qualidade sonora com drivers coaxiais triplos certificados para áudio Hi-Res Wireless, garantindo graves profundos e agudos nítidos. O sistema PZT de dois tweeters combinado com um driver de 11mm com diafragma de titânio garante uma reprodução sonora fiel e detalhada.

O áudio dimensional com rastreamento de cabeça proporciona uma experiência sonora ainda mais imersiva, adaptando o som à posição da cabeça do utilizador. Com um ANC de até 55dB, os Redmi Buds 6 Pro bloqueiam efetivamente as distrações em ambientes ruidosos, mesmo em frequências médias e altas.

Disponíveis nas cores Glacier White, Space Black e Lavender Purple, os Redmi Buds 6 Pro oferecem até 9,5 horas de reprodução com uma única carga, que pode ser estendida até 36 horas com o estojo de carregamento.

Redmi Watch 5: o smartwatch com ecrã AMOLED de 2,07 polegadas

O Redmi Watch 5 apresenta o maior e mais brilhante ecrã de sempre num smartwatch Redmi, com 2,07 polegadas, tecnologia AMOLED e brilho de 1500 nits. Com uma bateria de longa duração, até 24 dias, o Redmi Watch 5 permite monitorizar a saúde com precisão, incluindo o ritmo cardíaco, oxigénio no sangue e qualidade do sono.

O smartwatch oferece mais de 150 modos desportivos, GPS integrado e resistência à água 5ATM, tornando-se o companheiro ideal para atividades físicas. O design elegante e moderno, com braceletes personalizáveis e uma coroa otimizada para conforto, tornam o Redmi Watch 5 num acessório de moda e funcionalidade.

Disponibilidade e preço

A série Redmi Buds 6, o Redmi Watch 5, a Xiaomi 33W Power Bank 10000 e a Xiaomi 165W Power Bank 10000 estarão disponíveis para compra na Xiaomi Store e nos canais de venda habituais a partir de 15 de janeiro de 2025.

Os Redmi Buds 6 custam €44,99, os Redmi Buds 6 Pro €79,99 e o Redmi Watch 5 €109,99.