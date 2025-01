Apple poderá entregar uma nova aplicação chamada Convites para criar e gerir eventos

Ao longo do tempo, a Apple tem procurado potencializar o seu sistema operativo, tornando-o cada vez mais completo e, principalmente, útil. Com o lançamento da segunda versão beta do iOS 18.3, terá sido relevada uma potencial aplicação chamada Invites (em português, Convites).

Numa atualização com poucas novidades, a Apple lançou a segunda versão beta do iOS 18.3. Conforme informámos, esta concentra-se em correções de bugs e melhorias de desempenho, não incluindo novos recursos da Apple Intelligence.

Ainda que as novidade não sejam entusiasmantes, a imprensa detetou referências a uma aplicação chamada "Apple Invites". O código foi posteriormente removido da versão final, mas voltou no iOS 18.3 beta 2.

Depois de analisar o código, acreditamos que a aplicação foi concebida para ajudar os utilizadores a organizar reuniões e eventos presenciais. Embora a aplicação Calendário da Apple já possa ser usada para esse fim, a nova aplicação Convites terá provavelmente alguns recursos adicionais.

Escreveu a fonte da informação, partilhando que o código sugere que a aplicação Convites será integrada no iCloud e terá mesmo uma versão Web.

Além disso, a nova aplicação parece integrar-se com um novo daemon do iOS 18 chamado GroupKit, que gere modelos de bases de dados para grupos de pessoas. Este daemon está presente desde o primeiro lançamento do iOS 18.0 e não foi usado por nenhuma aplicação da Apple até agora.

A aplicação mostra uma lista das pessoas convidadas para um evento e quem já confirmou a sua presença. Não é claro se a app será independente ou se será integrada noutras partes do sistema (como no iMessage).

Uma vez que a Apple não mencionou esta aplicação no evento WWDC 2024, aquando do anúncio do iOS 18, é possível que a empresa esteja apenas a testar a ideia e não planeie lançá-la (pelo menos, para já).