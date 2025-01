Renault Twingo E-Tech: veja o interior do modelo que vai chegar ao mercado em 2026

A Renault aproveitou o Salão Automóvel de Bruxelas para revelar uma versão atualizada do protótipo do Twingo Prototype. Este show car antecipa o futuro Twingo E-Tech elétrico, que chegará ao mercado no próximo ano.

Apresentado, pela primeira vez, no Salão Automóvel de Paris, o protótipo Twingo E-Tech elétrico é um citadino compacto inspirado no modelo da primeira geração.

As linhas curvas e os pormenores modernos sublinham o seu carácter "reguila". Os faróis LED, em relevo, conferem um aspeto expressivo e alegre, enquanto a assinatura Twingo, no centro da porta da bagageira, reinventa o espírito do Twingo para uma nova era urbana sem compromissos.

[Vídeo original]

Agora, no Salão de Bruxelas, a Renault revelou o interior do protótipo Twingo E-Tech elétrico, o show car que antecipa a abordagem de design do futuro automóvel de produção, previsto para 2026.

Fiel ao espírito da primeira geração, com uma configuração espaçosa e funcional, o interior revisita os elementos emblemáticos do primeiro Twingo.

Twingo está mais moderno, mas não esquece o passado

O painel de bordo do protótipo do Twingo E-Tech elétrico é cilíndrico e suspenso e, simultaneamente, funcional. Trata-se de um automóvel moderno, com um painel de instrumentos digital de 7'' e um ecrã multimédia central de 10,1''.

Além de proporcionarem conetividade, estes elementos dão um toque dinâmico à experiência a bordo, graças ao seu grafismo original. Ao lado dos três botões do ar condicionado, o botão vermelho do pisca-pisca destaca-se visualmente, evocando as memórias do primeiro Twingo.

Todos os aspetos do interior foram concebidos para facilitar a vida a bordo, segundo a Renault: o layout fluido inclui zonas de arrumação facilmente acessíveis, com espaços sob o painel de instrumentos para malas e objetos do dia a dia.

Mais do que isso, inclui um espaço plano sob o cilindro que cobre toda a largura do habitáculo, uma superfície que permite aos passageiros manter um livro, o telemóvel ou mesmo os óculos de sol facilmente acessíveis.

Renault repensou os revestimentos e materiais

Os estofos originais do protótipo Twingo E-Tech elétrico são inspirados nos padrões coloridos do modelo da primeira geração: combinam com a cor exterior da carroçaria, com toques subtis nos painéis das portas dianteiras e no painel de instrumentos virado para o passageiro.

Dado que os show cars são uma oportunidade para explorar e testar novas ideias, o chão deste automóvel é feito de cortiça tingida, um material que é, simultaneamente, resistente e durável.

O Twingo promete chegar com conforto e modularidade

A Renault procurou incluir o ADN do Twingo desde a raiz deste novo modelo elétrico, demonstrando-o com a capacidade de se adaptar facilmente às necessidades quotidianas: o banco traseiro do protótipo Twingo E-Tech elétrico desliza e dobra-se em duas secções 50/50, adaptando-se a todas as situações.

Quer o objetivo seja maximizar o espaço para as pernas, transportar objetos volumosos ou aumentar o espaço da bagageira, este automóvel foi concebido para oferecer um funcionamento intuitivo e uma ótima flexibilidade, tendo ainda cinco portas para garantir um acesso fácil aos ocupantes.

Com um generoso teto em vidro arredondado, o habitáculo do protótipo Twingo E-Tech elétrico é inundado de luz natural, proporcionando uma maior sensação de espaço.

O segredo está nos detalhes do Twingo

Segundo a Renault, o interior foi concebido para ser atrativo, prático e inteligente em todos os aspetos, "criando uma experiência de que todos os passageiros podem desfrutar".

Exemplos disso são o apoio de cabeça dianteiro com uma área magnética para os passageiros traseiros fixarem os seus telemóveis, ou uma tira elástica que funciona como um bolso para mapas e para manter uma garrafa de água à mão.

O botão de regulação das costas do banco é inspirado nas rodas de um skate, uma alusão ao ambiente urbano do Twingo.

Dando continuidade a uma história iniciada há mais de 30 anos, o protótipo Twingo E-Tech elétrico é um show car concebido sobre a pequena plataforma AmpR, antevendo o futuro automóvel de produção que vai chegar ao mercado, em 2026.

Desenvolvido pela Ampere, em apenas dois anos, com o objetivo de atingir um preço de entrada inferior a 20.000 euros, para um modelo produzido na Europa, "confirma a ambição da Renault de tornar a mobilidade elétrica mais acessível", enquanto complementa os outros modelos da gama elétrica E-Tech: Renault 5, Renault 4, Megane e Scenic.