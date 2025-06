OpenAI afirma ter atingido 10 mil milhões de dólares em receita anual

A OpenAI, famosa empresa de investigação e desenvolvimento em inteligência artificial (IA), demonstrou um crescimento notável em receita anual, alavancado pelo gigantesco sucesso do seu produto estrela, o ChatGPT. A empresa afirma ter alcançado os 10 mil milhões de dólares.

Receita anual da OpenAI atinge novos patamares

Segundo a CNBC, a OpenAI alcançou a impressionante marca de 10 mil milhões de dólares em receita anual recorrente (Annual Recurring Revenue - RAR), menos de três anos após o lançamento do seu popular chatbot, o ChatGPT.

Esta cifra engloba as vendas dos produtos de consumo da empresa, das soluções empresariais do ChatGPT e da sua API. Importa salientar que este valor não contempla as receitas provenientes do licenciamento à Microsoft nem de grandes acordos pontuais, conforme esclareceu um porta-voz da OpenAI.

No ano transato, a OpenAI registou uma ARR de aproximadamente 5,5 mil milhões de dólares.

Atingir estas taxas de crescimento meteóricas implica um investimento financeiro considerável. A startup, sediada em São Francisco, reportou perdas de cerca de 5 mil milhões de dólares no último ano.

Não obstante, a OpenAI projeta alcançar uma receita de 125 mil milhões de dólares até 2029, segundo uma fonte familiarizada com o assunto que solicitou anonimato devido à confidencialidade dos detalhes. O The Information foi o primeiro a reportar estas ambições.

Avaliação astronómica

Estas novas métricas de receita fornecem um contexto para a avaliação colossal da OpenAI. A empresa concluiu uma ronda de financiamento de 40 mil milhões de dólares em março, assinalando o maior acordo tecnológico privado registado até à data.

Com base nas métricas atuais, a OpenAI está avaliada em aproximadamente 30 vezes a sua receita, o que sublinha as expectativas de hiper-crescimento por parte de alguns dos seus maiores investidores. A OpenAI conta com o apoio de investidores de renome como o SoftBank do Japão, a Microsoft, a Coatue, a Altimeter, a Thrive, entre outros.

A OpenAI ganhou proeminência com o lançamento da versão para o consumidor do ChatGPT no final de 2022, tendo iniciado o lançamento de produtos empresariais no ano seguinte.

A empresa anunciou no início deste mês que possui três milhões de utilizadores empresariais pagantes, um aumento face aos dois milhões reportados em fevereiro, o que demonstra bem a crescente adoção das suas ferramentas no setor corporativo.

