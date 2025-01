iOS 18.3 beta 2 já está disponível para programadores

O iOS 18 vai receber mais um incremento com a chegada do iOS 18.3. Para já sabe-se que há algumas, poucas, novidades. O que ainda não se sabe é se é nesta que o Apple Intelligence chega à UE, mais concretamente aos utilizadores de Portugal.

iOS 18.3 beta 3

Depois de uma pausa de três semanas para as férias, a Apple voltou a lançar o iOS 18.3 beta.

Esta nova beta está agora disponível para os programadores de testes beta antes do seu lançamento previsto para o final deste mês.

Conforme pode ser visto no site developers.apple.com, o iOS 18.3 beta 2 apresenta o número de compilação 22D5040d. A empresa de Cupertino ainda não lançou uma nova beta pública, mas esperamos que seja nesta beta a abertura para os testers.

Não havia muitos novos recursos ou alterações no iOS 18.3 beta 1, como tal, não era esperado que o iOS 18.3 beta 2 fosse diferente.

A atualização concentra-se em correções de bugs e melhorias de desempenho e não inclui novos recursos do Apple Intelligence.

Suporte para aspirador robô na app Casa

Ícone ajustado para a aplicação Image Playground

Correções de erros na API de ferramentas de escrita e nos Genmoji

Já é possível iniciar sessão na aplicação Feedback utilizando o Face ID ou o Touch ID

O ícone do menu Controlo da câmara na página Acessibilidade das Definições suporta agora o modo escuro.

E correções?

Foi corrigido um bug na app Calculadora. As operações repetidas estão novamente disponíveis após a remoção no iOS 18. Isto porque, quando a Apple lançou o iOS e o iPadOS 18 em setembro, as atualizações trouxeram mudanças grandes e pequenas para uma grande variedade de aplicações do sistema. E a Calculadora foi uma delas.

A Apple introduziu pela primeira vez a aplicação Calculadora no iPad, mas também aproveitou a oportunidade para fazer algumas alterações na aplicação no iPhone. No entanto, nem todas estas mudanças foram bem recebidas.

Uma alteração negativa, em particular, foi a remoção do suporte para operações repetidas. Anteriormente, ao realizar um cálculo, era possível pressionar repetidamente o botão de igual para executar cálculos adicionais.

Por exemplo, se introduzisse 3 x 6 e pressionasse o botão de igual, veria a resposta, 18. Mas, ao pressionar novamente o botão de igual, 18 seria multiplicado por 6 novamente. O resultado, 108, poderia ser multiplicado por 6 mais uma vez com outra pressão no botão de igual.

O iOS 18 removeu este comportamento, mas agora foi restaurado no iOS 18.3 beta 2. Assim, pode pressionar o botão de igual repetidamente para realizar novas operações, tantas vezes quanto desejar.

Mais versões beta 2

Além do iOS 18.3, a Apple lançou também a beta 2 para macOS Sequoia 15.3, visãoOS 2.3, tvOS 18.3, watchOS 11.3 e HomePod 18.3.