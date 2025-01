Será possível detetar civilizações alienígenas avançadas pela sua poluição industrial?

A caça aos extraterrestres anda de mãos dadas com a caça aos planetas habitáveis. Os astrónomos estão à procura de exoplanetas com químicos atmosféricos que possam ser um sinal de uma civilização avançada. A dúvida é se será possível detetar as chamadas tecnoassinaturas. Possivelmente não, mas...!

Os chamados sinais de fumo alienígenas?

Os investigadores procuram químicos, conhecidos como tecnoassinaturas, que se encontram na Terra e são o resultado da queima de combustíveis fósseis. A equipa de cientistas tem estado a explorar os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos e a verificar se é possível detetá-los.

Ao longo das décadas, os investigadores desenvolveram uma série de formas diferentes de procurar civilizações avançadas alienígenas.

Desde a pesquisa de sinais de rádio anómalos ou impulsos de laser nas estrelas até à procura de vestígios de água, as técnicas não deram, até agora, resultados positivos. Iniciativas como o SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) utilizaram alguns dos mais potentes radiotelescópios do mundo para procurar sinais. Ao mesmo tempo, as zonas habitáveis dos exoplanetas têm sido sondadas em busca de sinais de água, o que sugere a existência de vida.

Uma equipa de investigadores liderada por Dwaipayan Dubey explorou a viabilidade da utilização de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) como forma alternativa de continuar a procura.

Os HAPs foram notícia quando foram detetados no interior de um meteorito marciano. A sua descoberta recebeu muita atenção, uma vez que os hidrocarbonetos são conhecidos por serem o subproduto da vida e encontrá-los enterrados em meteoritos marcianos sugeria a existência de alguma forma de vida em algum momento da história de Marte.

O debate ainda continua, mas a equipa acredita que a procura de hidrocarbonetos em atmosferas planetárias pode revelar civilizações avançadas.

Existem fontes de HAPs (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos) no espaço, como o meio interestelar, mas estão maioritariamente associadas a atividades de seres biológicos.

A equipa concentrou a sua atenção em hidrocarbonetos que possuem secções transversais de absorção disponíveis na atmosfera de exoplanetas semelhantes à Terra.

Uma secção transversal de absorção é uma medida da probabilidade de um processo de absorção, como a dispersão de partículas, ser detetado pelo Observatório de Mundos Habitáveis, equipado com um telescópio de 8 metros.

Os químicos escolhidos são Naftaleno, Antraceno, Fenantreno e Pireno.

A poluição pode revelar o que procuramos... mas não é certo!

Com base em evidências das concentrações de HAPs (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos) na Terra, a equipa sabia que estas diminuíram ligeiramente desde a Revolução Industrial. Aprendendo com isto, realizaram simulações em várias concentrações, na esperança de provar as capacidades de deteção de uma civilização semelhante à da Terra. A arquitetura dos telescópios também foi explorada no estudo e, embora espelhos grandes melhorem a resolução e a capacidade de recolha de luz, o resultado foi menos positivo.

A análise baseou-se na capacidade de um espelho de telescópio grande resolver detalhes na assinatura espectral das quatro moléculas. Contudo, descobriram que telescópios com aberturas de 6m, 8m ou 10m não teriam uma relação sinal-ruído suficiente para resolver os detalhes necessários.

A conclusão final da equipa foi que a deteção de assinaturas de HAPs entre 0,2 e 0,515 µm usando telescópios terrestres de grande porte é inviável.

Este é um ótimo exemplo de um trabalho que não produz um resultado positivo, mas um resultado negativo na investigação científica também é valioso. São agora necessárias mais investigações e medições em laboratório para ajudar a melhorar a detetabilidade das moléculas e talvez ajudar-nos a encontrar o nosso primeiro vizinho cómico.