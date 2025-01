Mini jardim automatizado usa tecnologia da NASA para cultivar vegetais em casa

Embora muita gente adore a ideia de cultivar ervas aromáticas e vegetais frescos na sua própria cozinha, nem todos têm a habilidade necessária para o fazer. Foi com isso em mente que o sistema Plantaform foi concebido, permitindo o cultivo automático de plantas comestíveis… utilizando uma névoa rica em nutrientes.

CES 2025 Innovation Award

Fabricado por uma startup canadiana com o mesmo nome, o Plantaform foi recentemente premiado com um CES 2025 Innovation Award.

O produto utiliza uma tecnologia chamada “fogponics”, originalmente desenvolvida pela NASA para o cultivo de vegetais a bordo de naves espaciais.

Segundo a Plantaform, a tecnologia fogponics consome 98% menos água do que a jardinagem tradicional com solo, 30 a 50% menos água do que sistemas hidropónicos e 10% menos do que configurações aeropónicas.

Como funciona o mini jardim?

O utilizador começa por colocar um conjunto de Plant Pods (vendidos em packs de 15) no dispositivo principal da Plantaform. Cada cápsula contém uma seleção de sementes não transgénicas encapsuladas num meio de crescimento feito de lã mineral, sem recurso a solo.

De seguida, adiciona água e um pó nutritivo específico do sistema em dois compartimentos na parte superior do dispositivo.

Ao digitalizar com o smartphone o código da embalagem dos pods, uma aplicação para iOS/Android transmite os parâmetros de crescimento apropriados para o dispositivo principal. A unidade ajusta automaticamente fatores como luz, fluxo de ar, temperatura e hidratação para cultivar as plantas. A aplicação notifica o utilizador quando é necessário adicionar mais água, o que geralmente ocorre a cada duas ou três semanas.

O dispositivo Plantaform rega as plantas ao combinar a água e o pó nutritivo, formando uma névoa ultra-fina que é entregue diretamente às raízes das plantas dentro do meio de crescimento das cápsulas.

Segundo os designers, este sistema permite uma melhor oxigenação e absorção de nutrientes em comparação com a agricultura tradicional baseada no solo ou sistemas hidropónicos. Como resultado, as plantas crescem mais rápido e produzem colheitas maiores. Além disso, há menos sujidade para limpar.

O sistema Plantaform já está disponível no site da empresa, com um preço de US$ 499,99 para um pacote que inclui o dispositivo, um pack de 15 cápsulas de alface mista e um recipiente de pó nutritivo.

Atualmente, existem seis tipos de pacotes de cápsulas disponíveis – com misturas de plantas como ervas aromáticas, flores comestíveis e ingredientes para saladas “superalimentos” – todos vendidos por CA$ 39,99 (cerca de 27 euros). As recargas de pó nutritivo para este mini jardim custam CA$ 19,99 (cerca de 14 euros) cada.

Se não tem espaço para uma horta caseira, uma tradicional, então esta, quem sabe, não poderá levar-lhe à mesa cultivo fresco direto de um mini jardim!