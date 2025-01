Google traz ainda mais funcionalidades ao Gemini no ecrã de bloqueio do Android

Com a IA no Android, a Google precisa agora de a tornar melhor e com o máximo de funcionalidades. É por isso que agora a gigante das pesquisas melhora a sua oferta, que passa a ter ainda mais funcionalidades. O Gemini ganhou novidades para ser usado no ecrã de bloqueio do Android.

Google traz mais funcionalidades ao Gemini

A Google está a lançar uma atualização para os utilizadores do Android que torna o seu AI Gemini um pouco mais útil. Conforme detetado, a aplicação Gemini no Android está a começar a lançar os seus novos recursos de chamadas e mensagens através do ecrã de bloqueio.

É referido que esta atualização do Gemini também afeta o Google Assistant básico. A empresa terá reduzido a quantidade de recursos que o Assistente pode oferecer aos utilizadores, uma vez que o Gemini atende chamadas/mensagens através do ecrã de bloqueio. A funcionalidade desta IA da Google terá substituído as “definições do ecrã de bloqueio” e as “rotinas do Assistente”.

Além disso, e à medida que a funcionalidade chega a mais smartphones Android, foi recomendado que os utilizadores ativassem a aplicação Telefone e as extensões Mensagens. A Google detalha ambas as extensões numa página de suporte, afirmando que, quando ativadas, os utilizadores podem pedir ao Gemini para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem de texto quando estão na aplicação.

Novas opções no ecrã de bloqueio do Android

No entanto, com esta função a chegar ao ecrã de bloqueio, os utilizadores só precisam de produzir a sobreposição da IA ​​e falar o comando no telefone. Parece que os utilizadores podem seguir os mesmos comandos escritos básicos ao utilizar as funcionalidades de voz mãos-livres. Essencialmente, os utilizadores podem dizer “Hey Google, liga para…” seguido do nome da pessoa.

Isto deve funcionar de forma semelhante para as mensagens, pois dizer "Hey Google, texto/mensagem..." provavelmente resolverá o problema. É ainda referido que a funcionalidade de ecrã de bloqueio para chamadas/mensagens do Gemini foi detetada na versão 15.50 da Google app. Portanto, se o recurso ainda não apareceu no smartphone, provavelmente ainda não festá a disponível.

Em dezembro, a Google mostrou pela primeira vez as funcionalidades Gemini no ecrã de bloqueio. A versão beta mostrou estas novas opções e quando ativadas, os utilizadores conseguiam usar a IA livremente sem abrir os smartphones. No entanto, descobriu-se que nem todos vão ter esta opção disponível. Para estes casos, o Gemini irá solicitar aos utilizadores par pode ser usado.