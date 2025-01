A IA chegou ao VLC e as novidades são as legendas automáticas nos vídeos

A geração automática de legendas via IA não é uma novidade, mas requer ferramentas, aplicações ou plug-ins especializados. Isso muda agora com um dos mais conhecidos leitores de vídeo, o VLC Player. Na CES este revelou a integração de legendas geradas com IA, fazendo com que o utilizador deixe de se preocupar com este campo.

A IA veio mudar (quase) tudo em muitos campo, mesmo os menos lógicos. Durante décadas, os utilizadores procuraram legendas de séries e filmes em sites de download, ou tiveram de descartar vídeos por não os entenderem. As legendas automáticas via IA já são tão comuns como a reprodução do próprio vídeo.

A VideoLAN, a conhecida criadora do VLC Player, revelou uma novidade única na CES 2025. Ultrapassou os 6 mil milhões de downloads, tornando-se o leitor multimédia mais utilizado no mundo. Será ainda mais exclusivo com a chegada das legendas automáticas.

Como explica Jean-Baptiste Kempf, CEO da VideoLAN, o VLC Player pode agora gerar legendas automáticas em tempo real, em mais de 100 idiomas. O melhor disto tudo é que “funciona localmente na sua máquina, offline, sem quaisquer serviços cloud. Funciona diretamente no executável”.

Para já não se sabe que IA a VideoLAN está a usar para fazer esta capacidade única. Ficou por revelar se é uma IA própria ou se utiliza alguma versão do Whisper da OpenAI ou similar. Os pormenores desta novidade revelada vão ser explicadas em breve no seu blogue desta empresa.

A forma mais precisa de gerar legendas é utilizar uma IA poderosa que transcreve áudio para texto, como o Whisper da OpenAI. Depois é usada uma IA tradutora como o DeepL Translator, para traduzir as legendas originais para o idioma desejado.

A novidade que o leitor multimédia mais famoso do mundo, o VLC Player, seja agora capaz de gerar legendas automáticas utilizando inteligência artificial em 100 línguas, em tempo real e localmente, é uma excelente notícia. Mesmo assim, falta validar e verificar a qualidade desta transcrição e tradução. Além disso, há ainda a incógnita sobre a data de disponibilização para os utilizadores.