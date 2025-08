OPPO Watch X2 Mini: monitorização de saúde e fitness com um dispositivo compacto

O OPPO Watch X2 Mini acaba de se juntar ao mercado dos smartwatches, representando mais uma alternativa neste campo. Já disponível, em Portugal, por 299,99 euros, este modelo integra um lago leque de funcionalidades inteligentes num dispositivo compacto - uma característica de design que pode conquistar alguns utilizadores.

Design luminoso num smartwatch compacto

O OPPO Watch X2 Mini é o smartwatch mais compacto da OPPO até à data, com um ecrã circular de 1,32 polegadas, que garante uma experiência de utilização leve e confortável.

A variante dourada destaca-se pela caixa e coroa em aço inoxidável com banho de ouro rosa de 18K, melhorado por técnicas de polimento para joias de alta qualidade, que garantem um brilho duradouro.

Combinando uma estética moderna com um trabalho artesanal cuidadoso, a OPPO procura que o seu Watch X2 Mini reflita uma elegância discreta e um brilho confiante, complementando com facilidade diferentes estilos.

[Vídeo original]

O utilizador tem à disposição uma larga seleção de mostradores de relógio, que reforça a personalização do OPPO Watch X2 Mini, sendo possível escolher até fotos ou vídeos do smartphone.

O relógio conta com certificações de resistência à água IP68 e 5ATM, estando preparado para exposição diária à água.

OPPO Watch X2 Mini quer ser um companheiro de fitness profissional

Com suporte para mais de 100 modos de treino, incluindo 11 opções profissionais que oferecem um registo de dados mais rico, o OPPO Watch X2 Mini integra funcionalidades de fitness abrangentes e profissionais.

No Modo Profissional de Corrida , o utilizador pode obter uma grande variedade de métricas de postura na corrida, incluindo o tempo de contacto com o solo, o comprimento médio da passada e o equilíbrio esquerda/direita, permitindo aos utilizadores ajustarem melhor a sua forma de correr.

, o utilizador pode obter uma grande variedade de métricas de postura na corrida, incluindo o tempo de contacto com o solo, o comprimento médio da passada e o equilíbrio esquerda/direita, permitindo aos utilizadores ajustarem melhor a sua forma de correr. Com a nova Avaliação da Queima de Gordura, apresenta dados no ecrã para ajudar a manter a frequência cardíaca dentro da zona ideal de queima de gordura. Esta abordagem precisa aumenta a eficiência do treino e ajuda a atingir os objetivos de perda de peso.

Além disto, o smartwatch suporta a deteção automática de tipos de treino específicos, permitindo transições fluidas sem necessidade de intervenção manual, assegurando que todas as atividades ficam devidamente registadas.

Constante monitorização da saúde constante

O OPPO Watch X2 Mini oferece um acompanhamento de saúde abrangente e constante, com base nas capacidades de monitorização do ritmo cardíaco e do nível de oxigénio no sangue, comparáveis aos padrões de referência. O objetivo passa por ajudar a gerir a saúde de cada utilizador.

A monitorização multidimensional do sono avalia a qualidade do sono e utiliza um algoritmo proprietário para monitorizar o risco respiratório, ajudando os utilizadores a identificar potenciais preocupações com a saúde do sono.

Mais, inclui deteção de quedas e seguimento do ciclo menstrual.

Além de um foco holístico no bem-estar físico, o OPPO Watch X2 Mini amplia o foco na saúde para incluir o bem-estar mental, com a introdução da Avaliação de Corpo e Mente.

Ao analisar a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), a frequência cardíaca em repouso e os níveis de atividade, juntamente com fatores do estilo de vida como o sono e a atividade, o relógio fornece insights sobre os níveis de fadiga física e o estado emocional.

Os Healing Watch Faces, especialmente concebidos, transformam os estados mentais e corporais em tempo real em imagens cativantes com temas de animais de estimação, oferecendo apoio emocional ao longo de todo o dia.

Além disso, o OPPO Watch X2 Mini:

Recomenda atividades cientificamente validadas para aliviar o stress;

Incita a fazer exercícios de respiração profunda durante momentos de stress elevado;

Incentiva os utilizadores a atingirem objetivos de saúde diários.

Autonomia prolongada num tamanho compacto

Equipado com a exclusiva Arquitetura Dual-Engine, o OPPO Watch X2 Mini integra uma combinação de dois chips, o Snapdragon W5 e o BES2800BP, que funcionam em sintonia para alternar de forma dinâmica entre o Wear OS no Modo Inteligente e um sistema operativo de baixo consumo (RTOS), consoante as necessidades de utilização.

Esta tecnologia permite uma autonomia da bateria de 60 horas no Modo Inteligente e de até sete dias no Modo de Poupança de Energia, eliminando os problemas de vida útil da bateria normalmente associados aos smartwatches mais pequenos.

A par disto, suporta o Carregamento Rápido VOOC, proporcionando um dia inteiro de autonomia com apenas 10 minutos de carga.

Experiência inteligente melhorada

O OPPO Watch X2 Mini oferece uma variedade de características inteligentes, incluindo o Controlo Remoto do Obturador e o Controlo de Reprodução de Vídeos Curtos, permitindo a operação remota através do smartphone e proporcionando um acesso conveniente às tarefas diárias.

O sistema operativo do smartwatch é o Wear OS by Google, que ajuda os utilizadores a manterem-se a par da sua saúde e das informações que mais lhes interessam: podem verificar notificações importantes, acompanhar o seu bem-estar e aceder às aplicações Google favoritas.

A aplicação YouTube Music para Wear OS permite aos utilizadores transferir música para ouvir offline, mesmo sem um smartphone.

Os utilizadores podem ainda manter-se em contacto com mensagens e e-mails, carregar cartões e pagar com o Google Wallet, e navegar em tempo real com o Google Maps – tudo a partir do OPPO Watch X2 Mini.

Através do Google Play, podem, também, procurar novas aplicações, sincronizar aplicações com o seu smartphones e atualizar os mostradores.

O OPPO Watch X2 Mini receberá, em breve, o assistente de Inteligência Artificial da Google, o Gemini.

Preço e disponibilidade

O OPPO Watch X2 Mini estará disponível nos mercados nas regiões Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e Áfria & Médio Oriente.

Em Portugal, já está disponível, em dourado, com o PVP recomendado de 299,99 euros.