Xiaomi revelou os novos Redmi Note 14! A melhor fotografia e a IA a um preço único

A Xiaomi acaba de anunciar o lançamento em Portugal da nova série Redmi Note 14, composta por cinco modelos. Os novos Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G e Redmi Note 14 prometem revolucionar a experiência do utilizador com um foco claro em 4 pilares. Fotografia de nível profissional, durabilidade imbatível, desempenho elevado e a IA.

Dominando a arte da fotografia

A Xiaomi equipou os modelos Pro da série Redmi Note 14 com um sistema de câmara AI de 200MP, integrando estabilização ótica de imagem (OIS) para garantir fotografias nítidas e sem trepidação, mesmo em condições de pouca luz. O zoom ótico sem perdas de 2x e 4x, aliado ao zoom digital até 30x nos modelos Pro+ 5G e Pro 5G, permite captar detalhes impressionantes a longas distâncias. O Redmi Note 14 Pro oferece um zoom digital até 20x, enquanto os modelos Redmi Note 14 e Redmi Note 14 5G possuem um sistema de câmara AI de 108MP, garantindo imagens de alta qualidade em qualquer situação.

As câmaras frontais também receberam especial atenção, com upgrades para pelo menos 20MP em todos os modelos. O Redmi Note 14 Pro destaca-se com uma câmara frontal de 32MP, ideal para selfies perfeitas.

A Xiaomi incorporou ainda funcionalidades inovadoras como o modo Dynamic Shots, que capta várias fotografias em sequência para criar imagens dinâmicas e divertidas. Há ainda o modo Dual Video, que permite gravar em simultâneo com as câmaras frontal e traseira, e a edição de fotografias com IA, que facilita a otimização das imagens.

Construído para durar

A durabilidade é um dos pontos altos da série Redmi Note 14. Os modelos Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G incorporam a All-Star Armor Structure, um design reforçado que garante resistência a impactos e quedas. O ecrã Corning Gorilla Glass Victus 2 oferece proteção adicional contra riscos nos modelos Pro, garantindo a integridade do ecrã mesmo em situações de utilização intensa.

A resistência à água e ao pó também foi melhorada. Os modelos Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G têm uma classificação IP68, o que significa que podem ser submersos em água até uma profundidade de 1,5 metros até 30 minutos. Os restantes modelos da série oferecem proteção contra poeiras e salpicos, garantindo maior tranquilidade em diferentes ambientes.

Potência e eficiência

Para garantir um desempenho fluido e responsivo, a Xiaomi equipou o Redmi Note 14 Pro+ 5G com o potente processador Snapdragon 7s Gen 3 de 4nm, que oferece um desempenho excecional em jogos e multitarefa. Os outros modelos da série contam com os processadores MediaTek Dimensity 7300-Ultra e MediaTek Helio G100-Ultra, que proporcionam um equilíbrio ideal entre desempenho e eficiência energética.

A autonomia é também um ponto forte da série Redmi Note 14. Todos os modelos possuem baterias de elevada capacidade, que variam entre os 5110mAh e os 5500mAh, garantindo longas horas de utilização sem necessidade de recarga. O Redmi Note 14 Pro+ 5G destaca-se com a tecnologia 120W HyperCharge, que permite carregar a bateria na totalidade em apenas alguns minutos. As baterias da série foram concebidas para manter até 80% da capacidade após 1.600 ciclos de carga, garantindo uma vida útil prolongada.

Experiência visual imersiva e confortável

A Xiaomi dotou a série Redmi Note 14 de ecrãs vibrantes de 120Hz que proporcionam uma experiência visual fluida e imersiva, ideal para jogos e visualização de vídeos. Os modelos Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G apresentam uma resolução de 1.5K e um brilho máximo de 3000 nits, garantindo imagens nítidas e vibrantes mesmo sob luz solar intensa.

Para garantir o conforto visual dos utilizadores, todos os modelos contam com as certificações TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly. Estes minimizam a emissão de luz azul, reduzem a cintilação do ecrã e ajustam a temperatura de cor segundo a hora do dia, contribuindo para reduzir o cansaço visual e promover um sono mais saudável.

A série Redmi Note 14 estará disponível em Portugal a partir de 15 de janeiro de 2025, com preços a partir de 239,99€. Com um conjunto de características inovadoras e um design elegante, a nova série Redmi Note 14 promete conquistar os consumidores que procuram um smartphone completo e acessível.

Preços da nova série Redmi Note 14