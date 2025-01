Novo Tesla Model Y oficialmente apresentado na China. Conheça o Juniper

Os rumores foram sendo reforçados, prevendo-se uma novidade assinada pela Tesla. Agora, a empresa revelou uma versão renovada do seu modelo mais vendido, o Model Y, na China.

Lançado pela primeira vez em 2020, o Tesla Model Y tornou-se o carro elétrico mais vendido, na China (e no mundo), em 2023. No entanto, passou para o segundo lugar nos primeiros 11 meses de 2024, perdendo para o BYD Qin Plus.

De acordo com o China EV DataTracker, a Tesla vendeu 418.428 unidades, no país asiático, de janeiro a novembro. Por isso, apressou-se a lançar uma nova variante do seu bestseller.

Design do novo Model Y

O veículo possui uma nova frente com uma fina tira LED semelhante à dos modelos Cybertruck e Cybercab. Além disso, a traseira foi atualizada com farolins em forma de "C".

O design geral é mais elegante, com uma nova barra de luz esticada na parte traseira, ligando os farolins e a substituição do logótipo por texto "Tesla". Está disponível uma nova cor Azul Glaciar.

Juniper é (ainda) mais tecnológico

A Tesla entrega, com este modelo, na China, mais tecnologia. Nomeadamente, ventilação dos assentos, monitor para os passageiros traseiros, novo volante, melhoria na acústica interna com vidros laminados para reduzir o ruído, iluminação ambiente no interior, câmara no para-choques frontal, e uma experiência de condução mais confortável.

O sistema de som foi melhorado e inclui altifalantes escondidos. A eficiência energética parece, também, ter sido melhorada, embora detalhes específicos sobre isso ainda não tenham sido revelados.

Além de ser possível rebater os bancos pelos botões da mala, passa a ser possível levantá-los através de um botão.

Desempenho

Embora não haja uma menção específica sobre alterações nos motores ou na velocidade de carregamento para a versão padrão, os rumores sugerem que a versão Performance pode ter um aumento de potência. A suspensão foi redesenhada para conferir mais conforto.

Os modelos disponíveis são os seguintes:

Tração traseira - 466 km autonomia - 201 kph - 5,9 s 0-100

Long Range Dual motor - 551 km autonomia - 201 kph - 4,3 s 0-100

A versão limitada de lançamento denominada "Launch Edition" inclui:

Emblema na mala;

Luz de boas-vindas nas portas com emblema;

Soleiras;

Marca d’água no carregador sem fios;

Interior preto em camurça preta;

O Dual Motor com Acceleration Boost.

Atualmente, a Tesla enfrenta uma forte concorrência da BYD, a principal fabricante de veículos elétricos da China, e da Xiaomi, que ganhou força com o seu SU7. Ambas criam carros tecnologicamente avançados que agradam aos clientes.

Por isso, a fabricante americana procura fazer-lhes frente, melhorando os modelos que já possui e, além disso, diversificando o seu catálogo.

Com entregas previstas para março, o preço do Model Y começa nos 263.500 yuan (cerca de 34.900 euros).