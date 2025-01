Ainda espera pelo Windows 12? Esqueça, é melhor focar-se no Windows 11

Foram muitos os meses em que se alimentaram rumores sobre o possível lançamento do Windows 12, criando uma expetativa grande. Falou-se numa atualização completa com uma interface renovada, melhorias de desempenho e funcionalidades mais avançadas. Agora, tudo mudou com algumas novidades da Microsoft.

Ainda espera pelo Windows 12?

No entanto, na CES 2025, a Microsoft respondeu a todas as dúvidas e confirmou que não haverá uma nova versão do Windows a curto prazo. Em vez disso, a empresa concentrará todos os seus esforços na otimização do Windows 11 e em torná-lo o seu sistema operativo principal.

A Microsoft não tomou esta decisão ao acaso, uma vez que o Windows 10 está prestes a terminar o seu ciclo. A partir de outubro de 2025, a empresa deixará de oferecer suporte, deixando os computadores com esta versão expostos a vulnerabilidades. Nessa data, a empresa deixará de oferecer atualizações de segurança e apenas fornecerá atualizações de segurança alargadas por um custo adicional.

São muitos os que veem o Windows 11 como um sistema operativo mais intrusivo, com funções que consideram desnecessárias e até com anúncios no menu Iniciar. Para estes utilizadores, o Windows 10 continua a ser uma opção mais funcional e menos problemática.

É melhor focar-se no Windows 11

Além disso, e no caso dos equipamentos não compatíveis, a situação torna-se ainda mais complicada. Neste caso, o utilizador terá de comprar um novo computador que cumpra os requisitos ou procurar alternativas em sistemas que se possam adaptar a computadores mais antigos.

A decisão da Microsoft de adiar o Windows 12 também gerou alguma desilusão entre aqueles que esperavam uma mudança significativa no ecossistema Windows. Mas a empresa parece apostar numa abordagem mais progressiva, utilizando a versão atual do seu sistema como base para integrar as suas inovações em inteligência artificial e continuar a captar a atenção dos utilizadores.

Embora a transição possa não agradar a todos, a Microsoft está certa de que o caminho passa pelo Windows 11. Caberá aos utilizadores adaptarem-se a este novo cenário. Agora é um facto que será necessário atualizar o computador, mesmo que não se queira.