Microsoft volta ao ataque! Edge quer roubar os seus dados do Google Chrome

A Microsoft tem sido muito agressiva quando se trata de tentar fazer com que os utilizadores do Chrome troquem para o Edge. São várias as situações conhecidas e uma nova parece estar a ganhar força. Há agora um enorme novo pop-up que tenta fazer com que os utilizadores deixem o Edge copiar dados do Google Chrome.

Edge quer roubar dados do Google Chrome

Quem usa o Windows, poderá encontrar o Edge a abrir automaticamente ao ligar o PC. Nessa altura o browser da Microsoft vai apresentar um enorme pop-up a solicitar uma nova permissão. A gigante do software quer que o utilizador “melhore a sua experiência de navegação com o Copilot no Microsoft Edge”.

Neste cenário aparentemente inócuo, há uma caixa de seleção pouco visível que, marcada por omissão, permite ao Edge “trazer os seus dados de outros browsers regularmente”. Este novo comportamento já foi detetado em várias situações e a Microsoft referiu que “existe uma opção para o desligar”.

Efetivamente existe um “X” muito pequeno para fechar o pop-up no canto superior direito, mas não é propriamente fácil de ver. O único outro botão que os utilizadores podem usar para avançar é “Confirmar e continuar”, e não existe a opção “Não, obrigado”, como seria de esperar ver num pop-up como este.

Microsoft volta ao ataque em mais um caso

Esta não é a primeira vez que o Edge insiste em tentar roubar os dados do Google Chrome e de outros browsers. Em 2022, a Microsoft lançou uma funcionalidade que importaria automaticamente os dados do Chrome para o Edge, mas era totalmente opcional na altura.

No início deste ano, o Edge estava a roubar os dados do Chrome essencialmente sem permissão, aproveitando esta funcionalidade e ativando-a durante uma atualização do Windows. Mais tarde, a Microsoft reverteu e possibilitou que os utilizadores cancelassem o serviço antes de os dados serem copiados. Quando a permissão for concedida para esta funcionalidade, o Edge copiará os dados mais recentes disponíveis no Chrome, como os favoritos e até mesmo os separadores abertos.

Não é claro até que ponto a última tentativa da Microsoft está a ser implementada de forma alargada, mas é apenas a mais recente de uma longa lista de incidentes. A Microsoft aproveita o Windows para tentar que todos utilizem o Edge.