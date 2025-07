Windows 11 está lento? Teste revela se reinstalar melhora mesmo o desempenho

Com o passar dos meses, a instalação do Windows 11 acumula cada vez mais lastro. Seria lógico pensar que, à medida que o tempo passa e mais ficheiros se acumulam no seu computador, este pode acabar por ficar mais lento. A solução mais simples é reinstalar, mas isso nem sempre pode ser o correto. Um novo teste veio mostrar tudo e as conclusões estão longe do esperado.

Windows 11 está lento? A solução é quase óbvia

Muitos utilizadores optam por vezes por instalações limpas, ou seja, reinstalar novamente o Windows 11. Isto para tentar que tudo funcione de forma mais tranquila, como no primeiro dia. De acordo com uma comparação publicada agora, a resposta pode não ser tão clara como muitos pensam. No novo teste, compararam um sistema limpo e recém-instalado com um sistema que estava em uso há mais de um ano.

Os testes incluíram vários testes de desempenho que testaram programas de design como o Photoshop, motores de renderização como o Cinebench e vários videojogos como o Fortnite e o Cyberpunk 2077. Para esclarecer, os testes foram realizados com processadores AMD Ryzen 9950X3D de 16 núcleos e 9800X3D de 8 núcleos, alternando entre sistemas recém-instalados e sistemas com um ano de utilização.

No Photoshop, o sistema novo com o processador 9950 teve um melhor desempenho, enquanto o sistema antigo com o processador 9800 teve um melhor desempenho. Este teste revela se a sua reinstalação melhora realmente o desempenho. As diferenças estavam dentro de margens de erro aceitáveis, o que não sugere qualquer vantagem clara nesta área.

Reinstalar melhora o desempenho do sistema?

Nos testes de renderização, observou-se alguma melhoria no sistema novo. Tanto no Cinebench como no Blender, os sistemas novos apresentaram melhores resultados, embora não radicalmente diferentes.

Nos jogos, os resultados foram mistos. No Cyberpunk 2077, o sistema antigo teve um melhor desempenho em alguns aspetos, enquanto em F1 2024, o sistema novo alcançou taxas de FPS mais elevadas. Onde se notou uma melhoria significativa foi em Fortnite, onde o sistema novo com um processador 9950 ofereceu uma experiência mais consistente durante os momentos mais exigentes das partidas.

A conclusão geral do estudo é simples. Embora um sistema novo possa oferecer algumas melhorias de desempenho, especialmente em tarefas pesadas ou que exijam muito do processador, nem sempre existe uma diferença significativa. De qualquer forma, testaram apenas um sistema antigo que estava em uso há um ano, mas a maioria dos utilizadores conseguiu ficar ainda mais tempo sem reinstalar, pelo que as diferenças podem ser maiores.