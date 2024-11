“Diesel Verde” é a solução das fabricantes para atrasar o fim dos motores de combustão interna

Apesar de os carros elétricos reunirem um quase isolado destaque enquanto alternativa aos modelos movidos a combustíveis fósseis, a verdade é que há empresas a trabalhar noutras respostas. O chamado "Diesel Verde", por exemplo, pode ser a solução das fabricantes para atrasar o fim dos motores de combustão interna.

Os carros movidos a gasóleo e gasolina têm sido os protagonistas das estradas, nas últimas décadas. Contudo, a emergência climática acelerou os planos dos governos - e, por conseguinte, das empresas - para uma transformação energética.

A par de outras soluções com menos expressão, neste momento, os carros elétricos são parte dos planos das fabricantes de automóveis, que têm tentado viabilizar a sua adoção em massa, por via de novos modelos e de infraestrutura.

Apesar da demonização crescente dos carros com motores de combustão interna, várias empresas têm, ao mesmo tempo, tentado mantê-los em cena. Algumas das alternativas procuram manter os motores de combustão interna, mas alimentados com combustível menos poluente.

Stellantis anuncia que a sua gama é compatível com o "Diesel Verde" HVO

Num comunicado emitido no dia 11 de novembro, a Stellantis informou que toda a sua gama de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros é totalmente compatível com Diesel à base de Óleo Vegetal Hidrotratado (em inglês, HVO).

O HVO é um biocombustível derivado de matérias-primas renováveis, como óleos vegetais usados, gordura animal e resíduos de óleos alimentares, diferente do Diesel tradicional, à base de petróleo.

O processo de hidrogenação utilizado para produzir o HVO gera um combustível mais limpo, sem enxofre, com baixos níveis de compostos aromáticos e poluentes, tornando-o numa opção ambiental e sustentável.

Segundo a empresa, este "Diesel Verde" está, também, validado para utilização em muitos veículos Stellantis existentes, equipados com motores Euro 5 e Euro 6 identificados com "XTL" nos respetivos bocais de enchimento.

Além disso, certos veículos Diesel Euro 6 não XTL são compatíveis com Diesel HVO quando estão equipados com um dos seguintes motores:

1.3 MultiJet

1.6 MultiJet

2.0 MultiJet

2.2 MultiJet

Novo 2.2 MultiJet 4.0

3.0 V6 MultiJet

2.3 MultiJet (F1A - Fiat Ducato)

Indo ao encontro da opinião de muitos, de que os carros elétricos não deverão ser impostos aos consumidores, mas assumir-se como uma das várias alternativas, com o "Diesel Verde", a Stellantis procura reafirmar o seu compromisso relativamente à oferta de liberdade de escolha para os seus clientes, não descartando aquele que tem com a proteção do meio ambiente.