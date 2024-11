Número de utilizadores do Spotify dispara e lucros seguem a mesma tendência

A maior plataforma de streaming de música do mundo não dá sinais de abrandamento. No terceiro trimestre, a receita do Spotify atingiu os 3,99 mil milhões de euros e o número de subscritores cresceu 6 milhões, anunciou a empresa na terça-feira.

Número de utilizadores do Spotify dispara

A empresa sueca de streaming de música ajudou a revolucionar como as pessoas ouvem música, mas até há pouco tempo não tinha resultados financeiros à altura do seu poder de mercado. Reagindo às exigências dos investidores em termos de crescimento e rentabilidade, no ano passado o Spotify apertou o cinto e despediu cerca de um quarto da sua força de trabalho. Os resultados financeiros trimestrais deste ano mostraram melhorias acentuadas na margem e na rentabilidade, sem sacrificar o importante crescimento de subscritores.

Embora a receita tenha ficado ligeiramente abaixo dos valores anteriores do Spotify de 4 mil milhões de euros, o lucro operacional foi um recorde de 454 milhões de euros, excedendo a orientação em 12%. Após ter registado perdas operacionais em anos anteriores, o lucro operacional do Spotify aumentou 70% relativamente ao segundo trimestre e aumentou mais de 14 vezes relativamente ao trimestre do ano anterior.

Da mesma forma, a margem bruta – receitas menos custos de vendas – atingiu 1,24 mil milhões de euros e melhorou para 31,1% das receitas. A melhoria desta margem foi atribuída aos ganhos provenientes das subscrições premium, bem como dos áudio-livros e dos ganhos suportados por anúncios.

Lucros seguem a mesma tendência

Os recentes aumentos de preços nos EUA e em muitos outros mercados não abrandaram o crescimento do número de subscritores. O Spotify terminou o terceiro trimestre com 252 milhões de subscritores, um aumento de 6 milhões face ao trimestre anterior e 11,5% superior ao período homólogo. A receita de assinaturas atingiu os 3,51 mil milhões de euros, um aumento de 20,8% em termos homólogos. A receita média premium por utilizador aumentou 9% para 4,71 euros.

Já a publicidade, um elemento-chave tanto para o modelo de música freemium como para o negócio de podcasting do Spotify, continuou atrás das subscrições. A receita de publicidade de 472 milhões de euros aumentou 5,6% relativamente ao segundo trimestre e 3,5% relativamente ao trimestre do ano anterior.

A publicidade musical foi ajudada pelo crescimento das impressões vendidas e prejudicada pela fraqueza dos preços. A publicidade em podcast também sofreu com a fraqueza dos preços e beneficiou do crescimento das impressões vendidas.