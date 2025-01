ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: A Lenovo tornou real um portátil com ecrã extensível

A CES 2025 tem sido o palco da apresentaão de muitas novidades no mundo da tecnologia que não eram de todo esperada. As novas ideias não param de chegar e desta vez foi a Lenovo a mostrar algo completamente diferente. A marca revelou o ThinkBook Plus Gen 6 Rollable e tornou real um portátil com ecrã extensível.

A Lenovo acaba de anunciar um portátil com ecrã extensível durante a CES que decorre em Las Vegas. Desta vez não se trata de um protótipo ou de uma antevisão de um dispositivo que será lançado nos próximos anos. O portátil da Lenovo com ecrã extensível é uma realidade e tem já uma data de lançamento e um preço que só os entusiastas poderão justificar.

Até agora, este tipo de portátil era apenas um conceito na imaginação dos engenheiros. A Lenovo tornou o ThinkBook Plus Gen 6 Rollable uma realidade, oferecendo uma versatilidade nunca vista ao fazer o ecrã crescer verticalmente de 14 polegadas para 16,7 polegadas.

Curiosamente, a extensão deste ecrã é vertical. Ao contrário do que muitos utilizadores possam ter pensado, este portátil possui um ecrã widescreen horizontal. O formato é vertical, o que o torna muito útil na hora de navegar ou realizar qualquer tipo de tarefa em que seja mais cómodo ter mais espaço neste plano.

O painel que a Lenovo utiliza no ThinkBook Plus Gen 6 Rollable é OLED, sendo um ecrã flexível que tem uma resolução de 2.000 X 1.600 pixeis quando oferece 14 polegadas e de 2.000 x 2.350 pixeis ao atingir 16,7 polegadas. Todo o processo de extensão dura 10 segundos, exigindo alguma paciência.

O Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable custa 3.499 dólares e será lançado durante o primeiro trimestre de 2025. O preço é substancial, ainda mais para um dispositivo que oferece uma duração de 20.000 extensões e dobras do seu ecrã. Teremos de esperar para ver se os utilizadores optam por este equipamento que é tão interessante quanto questionável a nível funcional.

A Lenovo consegue assim bater toda a concorrência neste campo e mostrar uma ideia que até há pouco tempo era apenas um conceito e um protótipo. O ThinkBook Plus Gen 6 Rollable será certamente apenas o primeiro de muitos portáteis que vão explorar este conceito e o que consegue oferecer aos utilizadores.