Em 2025, 1 em cada 4 carros vendidos será elétrico, diz relatório

Este ano começou há poucos dias, mas já há previsões animadoras para a indústria dos carros elétricos. As vendas deverão continuar a crescer, nos Estados Unidos da América (EUA), representando um em cada quatro veículos vendidos, de acordo com um novo relatório.

Depois de encerrar 2024 com bons resultados, a indústria automóvel dos EUA parece estar em tendência crescente, apesar das incertezas. De facto, no seu relatório 2025 Outlook, a Cox Automotive prevê que este será o melhor ano para o mercado automóvel desde antes da pandemia, em 2019.

Com exceção de Stellantis e da Tesla, quase todas as fabricantes de automóveis registaram vendas mais altas ano a ano em 2024. A General Motors foi a fabricante de automóveis mais vendida, no ano passado, com a Honda e a Mazda a registarem um forte crescimento.

O mercado dos EUA registou um recorde de vendas de veículos elétricos em 2023 e 2024, e espera-se que esta tendência continue em 2025. A Cox Automotive prevê que os elétricos representarão aproximadamente 10% do total do mercado no próximo ano, contra cerca de 7,5% em 2024.

Por sua vez, os híbridos e os plug-ins representarão cerca de 15% do mercado, e as vendas de veículos com motor de combustão interna cairão para 75% do volume total, o nível mais baixo de que há registo.

Segundo a Cox Automotive, "os consumidores estão a sentir-se melhor em relação ao caminho a seguir, uma vez que as eleições nos EUA decorreram sem problemas, as taxas de juro estão abaixo dos seus picos e o mercado de trabalho estabilizou".

Conforme mencionado pelo Electrek, o crescimento dos carros elétricos será apoiado pela chegada de 15 novos modelos, por consumidores que decidirão comprar antes de a administração de Donald Trump cortar o crédito fiscal de 7500 dólares e por incentivos estatais que contrariem potenciais cortes federais.

A rápida expansão da rede de carregamento de carros elétricos estará, também, a contribuir para o crescimento.

Leia também: