Gamers, esta cadeira da Razer tem controlo de temperatura!

Para que o desempenho dos jogadores seja o melhor possível, a Razer quer assegurar que nem o frio é motivo de distração. Por isso, melhorou um dos elementos-chave: a cadeira. Apresentada no CES 2025, a Project Arielle é a primeira cadeira gaming com controlo de temperatura da empresa.

Anualmente, o CES recebe verdadeiras obras tecnológicas, que deixam os entusiastas ansiosos pelos lançamentos.

Em mais um exemplo da pertinência das inovações, a Razer revelou, este ano, o Project Arielle: a sua primeira cadeira gaming com controlo de temperatura integrado.

[Vídeo original]

Desenvolvida a partir da Fujin Pro, a cadeira de rede respirável da Razer, a Project Arielle utiliza um sistema de ventoinha sem pás para aquecer ou arrefecer toda a estrutura. A ventoinha sem pás está alojada num cilindro que se encontra na base do encosto.

A parte lateral do assento inclui um painel de controlo com ecrã tátil onde é possível alterar as definições de três velocidades da ventoinha e alternar entre o fluxo de ar quente e frio.

Além do controlo de temperatura, sendo esta uma cadeira gaming, as extremidades do assento e do encosto têm luzes RGD que mudam dinamicamente de azul para vermelho à medida que a temperatura muda.

A Razer diz que a Project Arielle pode reduzir a temperatura sentida em dois a cinco graus Celsius em ambientes secos, e anuncia que o seu aquecedor, eficiente em termos energéticos, pode fornecer ar quente até 30 graus Celsius.

Segundo Jessica Conditt, jornalista do Engadget, "em ação, a Project Arielle é surpreendentemente eficaz e silenciosa".

Para já, esta cadeira gaming com controlo de temperatura é apenas um concept. Contudo, a Razer costuma transformar as suas experiências em produtos reais.