Esta caixa carrega a bateria do seu smartphone em apenas dois segundos

As fabricantes de smartphones capricham nas baterias, tentando entregar dispositivos com cada vez mais autonomia. Esta caixa, que parece uma torradeira, vai muito além do imaginável e carrega a bateria de um smartphone em - leu bem o título deste artigo - dois segundos!

Esta caixa super potente, que carrega a bateria do seu smartphone em dois segundos, é mais uma novidade saída do CES 2025, em Las Vegas, uma das conferências mais importantes do mundo da tecnologia, e é assinada por uma marca pouco conhecida.

De nome Swippitt, a fabricante desconhecida de acessórios para telemóveis, lançou um dispositivo inovador que, apesar de parecer uma torradeira, recarrega a bateria de um smartphone quase que instantaneamente.

Conforme mostrado, o Swippitt Instant Power System é um dispositivo peculiar com a forma de uma torradeira que pode carregar a bateria do seu smartphone em apenas dois segundos, quando inserido na ranhura.

Na verdade, esta caixa não carrega qualquer smartphone. O Swippitt Instant Power System recarrega a bateria externa integrada nas capas comercializadas pela empresa.

Com uma capa da Swippitt, basta inserir o smartphone na ranhura do Instant Power System e aguardar uns segundos, durante os quais a bateria externa da capa será recarregada quase por completo.

Cada Swippitt Instant Power System está equipado com cinco baterias externas de 3500 mAh, cada uma das quais pode recarregar o seu smartphone de 50% a 90% em apenas alguns segundos, dependendo da capacidade da bateria externa da capa do smartphone.

Além disso, a Swippitt possui uma aplicação móvel compatível com Android e iOS a partir da qual o utilizador poderá limitar a carga da bateria externa do seu smartphone a 80%, de modo a prolongar a sua vida útil, bem como escolher horas específicas do dia para carregar o dispositivo, entre outras opções.