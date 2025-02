As marcas que mais smartphones vendem na Europa! Descubra quem domina o mercado

Se há mercado com um ritmo elevado de novidades é o dos smartphones. A cada semana surgem novos modelos, com novas ideias e até novas tecnologias. Ainda que tenha sofrido um abrandamento enorme nos últimos anos, isso parece estar a mudar. A Europa marca o ritmo e pela primeira vez em 4 anos cresceu nas vendas e no que as marcas colocaram no mercado. Conheça os números.

O mercado de smartphones na Europa começou a crescer em 2024, após um declínio de quatro anos. À medida que a procura por smartphones aumenta, existe uma concorrência feroz entre os principais fabricantes. O desempenho da Samsung, Apple, Xiaomi e outras marcas marcaram esta área e os detalhes não escondem este resultado.

No total, e no espaço europeu, os smartphones cresceram 5% em 2024, atingindo os 136 milhões de remessas, após quatro anos de contração. Segundo a empresa de estudos de mercado Canalys, 30% destes dispositivos eram modelos premium com preços de 800 dólares ou mais. Enquanto a concorrência entre a Samsung e a Apple se destaca, outros fabricantes também continuam a crescer.

Marca Remessas de 2024 (milhões) Quota de mercado em 2024 Remessas de 2023 (milhões) Quota de mercado em 2023 Crescimento Anual Samsung 46,4 34% 43,7 34% 6% Apple 34,9 26% 34,6 27% 1% Xiaomi 22,2 16% 22,2 17% 0% Motorola 8,0 6% 6,4 5% 26% Oppo 4,1 3% 3,7 3% 13% Outros 20,5 15% 19.2 14% 7% Total 136,1 100% 129,8 100% 5%

A Samsung manteve a sua liderança no mercado europeu em 2024, com 46,4 milhões de dispositivos vendidos, registando um crescimento de 6% em termos homólogos. A Apple, beneficiando da receção positiva do iPhone 16, aumentou as suas remessas em 1%, atingindo os 34,9 milhões. No entanto, a empresa caiu para o terceiro lugar em Espanha, atrás da Xiaomi, e no Reino Unido, a Samsung vendeu quase o dobro dos telefones que a Apple.

A Motorola teve um crescimento de 26%, atingindo a sua maior quota de mercado na Europa, enquanto a Oppo, após dois anos de queda, cresceu 13%. A Xiaomi manteve os números de envios do ano anterior, vendendo 22,2 milhões de dispositivos.

O segmento premium estabeleceu um recorde com 41 milhões de dispositivos de última geração vendidos em 2024. A Apple fez esforços significativos para liquidar os stocks do iPhone 13 e iPhone 14 antes da implementação da regulamentação do USB-C na Europa. O sucesso de vendas da Samsung dependeu em grande parte das agressivas campanhas publicitárias do Galaxy S24 durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Espera-se que 2025 seja um ano desafiante para os fabricantes. A Diretiva de Ecodesign da União Europeia exigirá que os smartphones sejam mais duráveis ​​e reparáveis. Os fabricantes terão de aumentar o fornecimento de peças de substituição, alargar o suporte de software e facilitar a substituição de baterias.