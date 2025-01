Agregado Familiar no IRS: Prazo termina a 15 de fevereiro

O seu agregado familiar sofreu mudanças em 2024? Então não se esqueça de atualizar essa informação no Portal das Finanças em 2025 e não se esqueça que o prazo termina a 15 de fevereiro. Hoje deixamos já um pequeno guia para saber o que tem de fazer.

De 1 de janeiro de 2025 até 15 de fevereiro de 2025, os sujeitos passivos de IRS podem confirmar ou alterar os dados relativos à composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes, nomeadamente informação sobre residência alternada de dependentes em guarda conjunta estabelecida em acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, para que a AT disponibilize o IRS Automático ou pré-preencha a modelo 3 com estes elementos pessoais atualizados.

A atualização do seu Agregado Familiar deve ser feita se, durante o ano de 2024, a sua situação familiar se alterou devido a:

nascimento,

divórcio,

dependente em guarda conjunta,

filhos com 26 anos,

óbito.

IRS: Como atualizar o seu agregado familiar?

Para atualizar o seu agregado familiar deverá aceder ao Portal das Finanças e depois carregar em Aceder na informação relativa ao IRS.

O próximo passo é autenticar-se com os contribuintes que se encontram registados e que fazem parte do seu agregado familiar.

Se tiverem mais algum dependente deve carregar em Adicionar Dependente. Esta opção encontra-se no fundo da página apresentada.

Depois é só carregar em Seguinte para avançarmos para a informação sobre a Habitação Permanente do Agregado.

Para proceder à confirmação e/ou indicação dos elementos pessoais (que aparecem nessa página), para efeitos do IRS, deve efetuar, em sequência, os seguintes passos: Confirmar / Preencher » Seguinte » Submeter.

A informação sobre a vossa habitação pode ser encontrada na Caderneta Predial. Depois do correto preenchimento de todos os parâmetros, basta carregar em Fechar Modo Edição e em seguida carregar em Submeter.