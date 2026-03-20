Xiaomi SU7 é renovado! 900 km de autonomia e carrega em 12 minutos
Existe uma enorme diferença entre fabricar um carro elétrico e fabricar um Xiaomi sobre rodas. A Xiaomi revelou a evolução da sua berlina topo de gama, o SU7. Este novo automóvel mantém tudo o que tornou a primeira edição tão especial. Tudo o que está debaixo da sua carroçaria de alumínio e aço foi reconstruído para dominar o seu segmento.
O Xiaomi SU7 foi totalmente renovado
O grande destaque técnico desta geração reside na sua gestão energética. Graças à tecnologia CTB (Cell-to-Body), a Xiaomi alcançou uma densidade volumétrica de 83,9%. Isto permite ao modelo Pro atingir uma autonomia homologada de 902 quilómetros (no ciclo CLTC), colocando-o em pé de igualdade com modelos maiores. O que realmente faz a diferença é a plataforma de carregamento.
A nova bateria SU7 suporta uma taxa de carregamento de 5,2C. Pode ir dos 10% aos 80% da bateria em apenas 12 minutos. Quem estiver com pressa, 15 minutos de carregamento garantem 670 quilómetros de autonomia. É o carregamento mais eficiente alguma vez visto num automóvel produzido em massa, aproximando a experiência de "reabastecimento" à de um automóvel com motor a combustão.
A Xiaomi não descurou o desempenho. Toda a gama conta agora com o motor HyperEngine V6s Plus, capaz de atingir as 22.000 rpm. Na versão Max, isto traduz-se numa aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,08 segundos e numa velocidade máxima de 265 km/h.
Novidades longe da vista que fazem diferença
Mas não se trata apenas de velocidade máxima. Apresentaram o Smart Chassis 2.0 , que conta com uma nova relação de direção de 12,5:1. Para os entusiastas da condução, isto significa uma resposta muito mais direta e ágil do que a de uma berlina familiar.
Além disso, o sistema consegue detetar piso molhado através de sensores de temperatura, microfones e câmaras para ajustar automaticamente a distribuição de binário e a travagem regenerativa em milissegundos, sem avisos irritantes no ecrã. Outra novidade interessante é o sistema de navegação. A Xiaomi incorporou sistemas LiDAR mais avançados e um sistema automático de limpeza da câmara que permite ao carro "ver" o ambiente à sua volta.
O interior foi redesenhado com um layout simétrico que prioriza a visibilidade. A Xiaomi entende que o luxo não se resume a adicionar ecrãs, mas sim a garantir que estes têm uma função. O sistema funciona em HyperOS, claro, e é alimentado pela plataforma NVIDIA DRIVE AGX Thor, com um poder de processamento de 700 TOPS.
Será que se prepara para o mercado global?
A inteligência artificial é agora proativa:
- Arquitetura XLA: o automóvel não só imita os humanos quando se conduz, como "entende o mundo". Pode pedir por voz para mudar de faixa ou ajustar a distância de segurança.
- XiaoAi de fora: Pode dar comandos de voz a partir do exterior do carro (por exemplo, para o estacionar sozinho num lugar apertado) sem ter de repetir as palavras de ativação.
- Ecossistema magnético: foram adicionados nove pontos de fixação magnética à cabine para acessórios, compatíveis com os do YU7, permitindo um nível de personalização do hardware interior que nenhuma outra marca oferece.
Apresentação oficial Xiaomi SU7 2026 pic.twitter.com/LB7qXOayy0
— Pplware (@pplware) March 20, 2026
Preços e disponibilidade do Xiaomi SU7 (2026)
Como é típico da Xiaomi, o preço é o fator que, em última análise, impulsiona o mercado. Na China, a gama começa nos 219.900 RMB (cerca de 28.500€) para o modelo Standard. Sobe para os 249.900 RMB para o Pro e culmina nos 303.900 RMB (aproximadamente 39.500€) para o poderoso Max.
Embora ainda não haja data confirmada para o lançamento oficial em Espanha, este SU7 de nova geração é o carro que deve estar a tirar o sono aos executivos em Estugarda e Munique, especialmente tendo em conta que a sua estreia europeia está confirmada para 2027. A Xiaomi demonstrou que a curva de aprendizagem na indústria automóvel pode ser acentuada quando se tem controlo total sobre o software e a engenharia.
Espetáculo e lindo o carro que até enjoa!!!! 🙂
Eu pessoalmente ainda não encontrei um carro “Xinês” que ache giro, para o meu gosto pessoal, acho que nas motas já conseguem algumas muito bem conseguidas nos carros ainda não, e até acho a Xioami das menos feias.
902 Kms CLTC são entre 680 a 720 kms em WLTP, que é o que utilizamos na Europa! Em todo o caso, é muito interesante e estamos a falar de preços muito bons, claro está no mercado Chinês… cá, quando saírem, devem colocar ao dobro do preço.
Ou seja, uma autonomia Real de 675km em carro Novo. Padrão Europeu,
Não está mau para o preço, depois falta ver a Fiabilidade , peças e oficina para em qualquer caso reparar o carro …