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Xiaomi SU7 é renovado! 900 km de autonomia e carrega em 12 minutos

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. MACnista says:
    20 de Março de 2026 às 10:42

    Espetáculo e lindo o carro que até enjoa!!!! 🙂

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      20 de Março de 2026 às 11:23

      Eu pessoalmente ainda não encontrei um carro “Xinês” que ache giro, para o meu gosto pessoal, acho que nas motas já conseguem algumas muito bem conseguidas nos carros ainda não, e até acho a Xioami das menos feias.

      Responder
  2. TugAzeiteiro says:
    20 de Março de 2026 às 10:49

    902 Kms CLTC são entre 680 a 720 kms em WLTP, que é o que utilizamos na Europa! Em todo o caso, é muito interesante e estamos a falar de preços muito bons, claro está no mercado Chinês… cá, quando saírem, devem colocar ao dobro do preço.

    Responder
  3. Vasco S. says:
    20 de Março de 2026 às 10:56

    Ou seja, uma autonomia Real de 675km em carro Novo. Padrão Europeu,
    Não está mau para o preço, depois falta ver a Fiabilidade , peças e oficina para em qualquer caso reparar o carro …

    Responder

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