Xiaomi SU7 é renovado! 900 km de autonomia e carrega em 12 minutos

Existe uma enorme diferença entre fabricar um carro elétrico e fabricar um Xiaomi sobre rodas. A Xiaomi revelou a evolução da sua berlina topo de gama, o SU7. Este novo automóvel mantém tudo o que tornou a primeira edição tão especial. Tudo o que está debaixo da sua carroçaria de alumínio e aço foi reconstruído para dominar o seu segmento.

O Xiaomi SU7 foi totalmente renovado

O grande destaque técnico desta geração reside na sua gestão energética. Graças à tecnologia CTB (Cell-to-Body), a Xiaomi alcançou uma densidade volumétrica de 83,9%. Isto permite ao modelo Pro atingir uma autonomia homologada de 902 quilómetros (no ciclo CLTC), colocando-o em pé de igualdade com modelos maiores. O que realmente faz a diferença é a plataforma de carregamento.

A nova bateria SU7 suporta uma taxa de carregamento de 5,2C. Pode ir dos 10% aos 80% da bateria em apenas 12 minutos. Quem estiver com pressa, 15 minutos de carregamento garantem 670 quilómetros de autonomia. É o carregamento mais eficiente alguma vez visto num automóvel produzido em massa, aproximando a experiência de "reabastecimento" à de um automóvel com motor a combustão.

A Xiaomi não descurou o desempenho. Toda a gama conta agora com o motor HyperEngine V6s Plus, capaz de atingir as 22.000 rpm. Na versão Max, isto traduz-se numa aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,08 segundos e numa velocidade máxima de 265 km/h.

Novidades longe da vista que fazem diferença

Mas não se trata apenas de velocidade máxima. Apresentaram o Smart Chassis 2.0 , que conta com uma nova relação de direção de 12,5:1. Para os entusiastas da condução, isto significa uma resposta muito mais direta e ágil do que a de uma berlina familiar.

Além disso, o sistema consegue detetar piso molhado através de sensores de temperatura, microfones e câmaras para ajustar automaticamente a distribuição de binário e a travagem regenerativa em milissegundos, sem avisos irritantes no ecrã. Outra novidade interessante é o sistema de navegação. A Xiaomi incorporou sistemas LiDAR mais avançados e um sistema automático de limpeza da câmara que permite ao carro "ver" o ambiente à sua volta.

O interior foi redesenhado com um layout simétrico que prioriza a visibilidade. A Xiaomi entende que o luxo não se resume a adicionar ecrãs, mas sim a garantir que estes têm uma função. O sistema funciona em HyperOS, claro, e é alimentado pela plataforma NVIDIA DRIVE AGX Thor, com um poder de processamento de 700 TOPS.

Será que se prepara para o mercado global?

A inteligência artificial é agora proativa:

Arquitetura XLA: o automóvel não só imita os humanos quando se conduz, como "entende o mundo". Pode pedir por voz para mudar de faixa ou ajustar a distância de segurança.

o automóvel não só imita os humanos quando se conduz, como "entende o mundo". Pode pedir por voz para mudar de faixa ou ajustar a distância de segurança. XiaoAi de fora: Pode dar comandos de voz a partir do exterior do carro (por exemplo, para o estacionar sozinho num lugar apertado) sem ter de repetir as palavras de ativação.

Pode dar comandos de voz a partir do exterior do carro (por exemplo, para o estacionar sozinho num lugar apertado) sem ter de repetir as palavras de ativação. Ecossistema magnético: foram adicionados nove pontos de fixação magnética à cabine para acessórios, compatíveis com os do YU7, permitindo um nível de personalização do hardware interior que nenhuma outra marca oferece.

Preços e disponibilidade do Xiaomi SU7 (2026)

Como é típico da Xiaomi, o preço é o fator que, em última análise, impulsiona o mercado. Na China, a gama começa nos 219.900 RMB (cerca de 28.500€) para o modelo Standard. Sobe para os 249.900 RMB para o Pro e culmina nos 303.900 RMB (aproximadamente 39.500€) para o poderoso Max.

Embora ainda não haja data confirmada para o lançamento oficial em Espanha, este SU7 de nova geração é o carro que deve estar a tirar o sono aos executivos em Estugarda e Munique, especialmente tendo em conta que a sua estreia europeia está confirmada para 2027. A Xiaomi demonstrou que a curva de aprendizagem na indústria automóvel pode ser acentuada quando se tem controlo total sobre o software e a engenharia.