Aznom L’Epoque: um pecado com 8 metros, 1.000 CV e um design de O Padrinho

O Aznom L’Epoque é um automóvel que desafia qualquer noção convencional de escala e luxo. Com quase 8 metros de comprimento, uma motorização E REV de 1.000 CV e um design que cruza referências clássicas com ficção futurista.

Italiano Aznom L’Epoque muda as escalas automóveis

Há carros com excentricidades, há carros estranhos e depois há o mais recente dos italianos da Aznom.

Reconhecida por desenvolver automóveis que fogem a qualquer padrão convencional, mesmo para quem cresceu a acompanhar as propostas mais ousadas, a Aznom apresenta agora um modelo que tanto poderia sair de um cenário de Blade Runner como de uma série de época passada no século XX.

Chama se Aznom L’Epoque e as suas proporções são monolíticas na máxima expressão, com um estilo inspirado nos carros com motorista da primeira metade do século XX.

Este estilo neoclássico faz com que a sua linguagem de design não se afaste muito daquela que poderíamos esperar, por exemplo, na frente de um Rolls Royce.

O Aznom L’Epoque pode ocupar não um lugar, mas facilmente meio parque de estacionamento.

Aznom L’Epoque, um carro para vilões modernos

Mede perto de 8 metros de comprimento, 7,92 m. Ou seja, o dobro de um FIAT Grande Panda, mais 2,2 metros do que a versão de distância entre eixos longa do Cadillac Escalade e cerca de 2,7 metros mais do que o Mercedes Classe S de distância entre eixos longa.

As jantes visíveis nas imagens são de 30 polegadas, combinadas com LEDs em tiras tanto horizontais como verticais na sua assinatura luminosa.

As portas dianteiras abrem de forma deslizante, enquanto as traseiras, além de abrirem para fora, ao estilo das portas suicidas do Mazda RX 8, têm também uma seção do tejadilho que se eleva, como as asas de gaivota do Mercedes Benz 300 SL.

Isto permite aceder a um interior que parece concebido por um decorador de interiores italiano de luxo. Madeira, couro, tecidos de qualidade e isolamento acústico em cada canto.

1.000 CV para mover um monumento sobre rodas

Enquanto os passageiros, são 6 lugares, desfrutam de todos os confortos do interior, uma inteligência artificial trata de aspectos como o climatizador, a iluminação ambiente ou até o ambientador.

Também é responsável por regular a suspensão pneumática, naturalmente macia, para que o carro se mova como se se estivesse a voar numa carpete mágica do tamanho da passadeira vermelha dos Óscares.

Quatro motores impulsionam esta mole com 1.000 CV, com um V6 a alimentar a bateria.

Para mover toda esta massa, um motor elétrico em cada roda encarrega se da propulsão, entregando a soma exata de 1.000 CV. No entanto, não é um carro totalmente elétrico, já que a bateria de 100 kWh é alimentada por um motor V6 de origem ou especificações não definidas.

Chassis de longarinas e travessas

Um detalhe curioso é que este carro, por agora um projeto, mas com possibilidades de se tornar um one off, utiliza um chassis de longarinas e travessas como o que poderíamos encontrar em veículos todo o terreno tradicionais.

O seu raio de viragem não foi especificado, mas tem de ser, no mínimo, interessante.

Com os seus traços clássicos, o L’Epoque foi concebido para resistir à passagem do tempo: um monumento sobre rodas, uma expressão de que o estatuto não se compra, constrói-se.

Declara o diretor de design da CAMAL, Alessandro Camorali.

Embora falar de discrição num carro com quase 8 metros de comprimento, que tanto poderia ser o transporte de Gosling, na saga Blade Runner, ou até uma versão futurista de O Padrinho, possa soar inesperado, a palavra monumento define bem esta ideia.

No fundo, é mais um automóvel de grande luxo que, como outros, se inspira no mundo fantástico e em linhas que despertam o pecado mortal nos humanos.