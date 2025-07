Loucura: trotinete elétrica feita por engenheiros da Fórmula 1 ultrapassa os 160 km/h (vídeo)

Uma trotinete elétrica de 27 mil euros, concebida por engenheiros da Fórmula 1, promete acelerar mais rápido que um Tesla e ultrapassar os 160 km/h. Conheça a Turbo!

Um projeto radical com ADN de competição

A empresa britânica Bo, especializada em mobilidade elétrica, acaba de apresentar a sua criação mais extrema: uma trotinete elétrica de alto desempenho chamada Turbo.

Este pequeno veículo é capaz de atingir velocidades superiores a 160 km/h. O modelo foi testado e concebido com uma herança profundamente ligada ao desporto motorizado.

Apesar de manter a aparência do modelo M lançado em 2023, a Turbo foi profundamente transformada durante 18 meses de desenvolvimento. Está agora equipada com dois motores elétricos, cada um com mais de 300A de corrente de pico, e uma bateria de 88 V com 1.800 Wh, garantindo potência muito acima do habitual.

Trotinete inspirada na Fórmula 1

A equipa da Bo inclui engenheiros com experiência em projetos como o Bloodhound (carro-foguete de velocidade terrestre) e na Williams Advanced Engineering.

Para este modelo, recorreram à empresa francesa Rage Mechanics, especialista em sistemas de alto desempenho.

A Turbo foi equipada com um sistema de arrefecimento digno da Fórmula 1: entradas de ar nos travões, indução dinâmica e um chassis em alumínio Monocurve, que também funciona como dissipador térmico da bateria.

Produção limitada e exigente

Durante os testes no circuito de Goodwood (West Sussex), com o piloto Tre Whyte ao volante, a Turbo atingiu os 135 km/h. A marca garante que a sua aceleração é semelhante à de um Tesla Model 3, ou seja, inferior a 5 segundos dos 0 aos 100 km/h.

O objetivo da Bo é claro: ultrapassar os 160 km/h com este modelo exclusivo. A produção será feita por encomenda, com um preço base de 29.500 dólares (cerca de 27.000 euros).

Apenas candidatos com experiência comprovada em condução de veículos de alto desempenho poderão adquirir uma unidade.

Para quem procura algo mais acessível e prático para deslocações urbanas, a Bo lançará o modelo M nos Estados Unidos já em agosto e... quem sabe, não chega a Portugal!