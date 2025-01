Nvidia revela a RTX 5070: GPU de 500€ com a mesma performance da RTX 4090 de 1600€

Após meses de especulações e antecipação, a Nvidia revelou finalmente a sua mais recente série de placas gráficas, as GeForce RTX 5000. Destaque total para o modelo topo de gama, a RTX 5090, e para o modelo mais acessível, a RTX 5070 de 500€, com performance equivalente à 4090 de mais de 1600€.

Lançamentos da Nvidia superam os das concorrentes AMD e Intel

Jensen Huang, CEO da Nvidia, fez o anúncio durante um evento lotado no Mandalay Bay Resort and Casino em Las Vegas, o principal destaque do dia no CES 2025.

Embora outras fabricantes tenham apresentado novidades relevantes, as placas da série RTX 50 eram o centro das atenções. Huang, como seria de esperar, recebeu todos os holofotes ao apresentar a nova RTX 5090, juntamente com outras GPUs e avanços em IA.

A nova estrela da Nvidia: RTX 5090

A RTX 5090 tem especificações impressionantes e um preço considerável de 1999 dólares. Com impressionantes 92 mil milhões de transistores, núcleos Tensor e Ray Tracing de nova geração e o dobro da capacidade de processamento de IA em relação à RTX 4090, a RTX 5090 promete ser a placa gráfica mais poderosa para consumo no mercado, sem concorrência à altura.

Combinando essas especificações com 32 GB de VRAM GDDR7 de nova geração, num barramento de memória de 512 bits e interface PCIe 5.0 x16, a placa atinge uma largura de banda de 1792 GB/s, com uma velocidade de memória de até 23,8 Gbps.

Graças às suas especificações, esta placa é capaz de oferecer desempenho excecional em jogos a 4K nativo, sem necessidade de upscaling, com definições máximas (incluindo ray tracing). Além disso, é considerada a primeira placa gráfica verdadeiramente preparada para jogos em 8K, devido à abundância de VRAM e à largura de banda.

Contudo, com este preço elevado, dificilmente a RTX 5090 pode ser considerada uma placa gráfica voltada exclusivamente para gaming. O mais provável é que acabe por ser utilizada em ambientes profissionais.

A Nvidia GeForce RTX 5090 estará disponível para compra a partir de 30 de janeiro, por 1999 dólares.

[Vídeo original]

Nvidia GeForce RTX 5080 será lançada em simultâneo

A Nvidia também anunciou que a RTX 5080 fará parte da primeira vaga de lançamentos da nova série de placas gráficas, e chegará ao mercado já no final deste mês.

A RTX 5080 apresenta especificações que são aproximadamente metade das da RTX 5090. Embora a Nvidia não tenha divulgado uma ficha técnica detalhada - possivelmente para manter o foco nas novas funcionalidades de IA -, sabe-se que a RTX 5080 alcança 1801 TOPS, comparados aos 3352 da RTX 5090.

A RTX 5080 também conta com 16 GB de VRAM GDDR7, num barramento de 256 bits, oferecendo uma largura de banda de memória de 960 GB/s e uma velocidade de memória incrível de 30 Gbps.

Esta placa estará disponível a partir de 21 de janeiro, com um preço de 999 dólares, o mesmo valor de lançamento da RTX 4080.

Nvidia RTX 5070 e RTX 5070 Ti: mais acessíveis, mas com espera

Além dos modelos de topo, a Nvidia também revelou as placas RTX 5070 e RTX 5070 Ti, numa clara tentativa de tranquilizar os jogadores preocupados com o segmento de gama média. Este é um campo onde a AMD tem vindo a concentrar os seus esforços com ofertas competitivas.

Embora ainda não haja especificações completas, sabe-se que a RTX 5070 Ti atinge 1406 TOPS, enquanto a RTX 5070 oferece 988 TOPS. Como referência, o chip Apple M4 alcança um máximo de 38 TOPS, destacando a relevância das GPUs dedicadas para cargas de trabalho exigentes de IA.

No que diz respeito à VRAM, a RTX 5070 Ti apresenta um perfil quase idêntico ao da RTX 5080, com 16 GB de GDDR7, velocidade de 28 Gbps num barramento de 256 bits e uma largura de banda de 896 GB/s. Estes números tornam-na mais do que capaz de lidar com jogos em 4K.

Já a RTX 5070 conta com 12 GB de GDDR7 e uma largura de banda de 672 GB/s, superando a RTX 4070 na velocidade, embora mantenha a mesma quantidade de memória.

Ambas estarão à venda em fevereiro, com os preços esperados de 549 dólares para a RTX 5070 e 749 dólares para a RTX 5070 Ti. Este é um dado positivo, pois representa uma redução no preço em relação à geração anterior.

Novidades em IA: DLSS 4, Reflex 2 e muito mais

Além do novo hardware, a Nvidia apresentou diversas funcionalidades de IA que estreiam com a geração "Blackwell" das placas RTX 5000.

O destaque vai para o DLSS 4, a nova versão do software de upscaling de resolução, que melhora a taxa de frames renderizando o jogo a uma resolução inferior e escalando-o para a resolução alvo (como 1080p para 4K) usando IA.

O DLSS 4 também inclui a funcionalidade "Multi Frame Generation", uma evolução da tecnologia de geração de frames introduzida na série RTX 40, que usa IA para extrapolar e inserir frames adicionais, aumentando a fluidez do jogo. Contudo, esta última funcionalidade será exclusiva das placas RTX 5000.

Outro avanço significativo é o Nvidia Reflex 2, projetado para reduzir a latência de entrada nos jogos. A tecnologia "Frame Warp", integrada no Reflex 2, promete reduzir a latência em até 75%, ao prever e gerar frames antes mesmo de o input do rato atingir o ecrã.

A Nvidia também está a levar o poder da IA para os shaders com os novos "RTX Neural Shaders", que utilizam redes neurais nos shaders programáveis da GPU para oferecer iluminação e sombras de qualidade cinematográfica. Já as tecnologias "RTX Neural Faces" e melhorias na renderização de cabelo e pele prometem personagens ainda mais realistas nos jogos.

Por fim, a Nvidia ACE, a tecnologia de NPCs movidos a IA, também irá beneficiar desta geração. Jogos como PUBG: Battlegrounds e InZOI estão entre os primeiros a incorporar personagens impulsionados por esta tecnologia.

Leia também: