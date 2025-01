Getty Images vai adquirir a Shutterstock e criar uma empresa de 3,7 mil milhões de dólares

A Getty Images e a Shutterstock anunciaram uma fusão, avaliada em cerca de 3,7 mil milhões de dólares, que as transformará numa gigante do mercado de bases de dados de imagens. O objetivo desta aliança estratégica é reforçar as bibliotecas de conteúdos das duas empresas, numa altura em que enfrentam uma concorrência crescente das ferramentas de inteligência artificial (IA).

Fusão Getty Images e Shutterstock "permitirá enriquecer as ofertas de conteúdos"

Craig Peters, atual CEO da Getty Images, continuará a liderar as operações das empresas combinadas após a conclusão da fusão. Por sua vez, o novo conselho de administração será composto por representantes de ambas as empresas, incluindo Paul Hennessy, CEO da Shutterstock.

Esta união permitirá enriquecer as ofertas de conteúdos, ampliar a cobertura de eventos e introduzir novas tecnologias para melhor servir os nossos clientes.

Sublinhou Peters, no comunicado oficial. Apesar da fusão, a Shutterstock continuará a operar como uma plataforma independente, conforme confirmou Anne Flanagan, porta-voz da Getty Images.

Um mercado em mudança

A fusão acontece num contexto marcado pelo avanço das ferramentas de IA capazes de gerar imagens a partir de texto, desenvolvidas por empresas como a OpenAI, Google, Microsoft e Adobe. Em resposta a esta tendência, a Getty Images lançou em 2023 um gerador de imagens baseado no seu vasto arquivo de fotografias licenciadas.

Esta funcionalidade também foi integrada na iStock, uma subsidiária da Getty, e aliada à Picsart, uma plataforma de edição de imagens online, para criar um gerador de imagens com foco na segurança comercial e responsabilidade.

Por outro lado, a Shutterstock tem explorado parcerias estratégicas no campo da IA. A empresa fechou um acordo de treino de modelos de IA com a OpenAI e estabeleceu colaborações com gigantes como Meta, Google e Amazon, de acordo com informações da Reuters.

Embora a fusão de duas das maiores empresas de imagens possa levantar preocupações relacionadas com práticas de concorrência, ainda é incerto como as autoridades reguladoras irão reagir.

Esta decisão poderá desencadear algo mais rigoroso, especialmente em mercados sensíveis à concentração de monopólios.

