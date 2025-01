CES 2025: Bosch apresenta proteção digital contra roubo para baterias de e-bike

Quem decide comprar uma e-bike quer protegê-la da melhor forma possível contra furtos. Para dificultar as ações dos ladrões, a Bosch eBike Systems está agora a estender a sua proteção digital contra furtos às baterias.

Na CES 2025, em Las Vegas, a Bosch apresentou a Battery Lock: uma funcionalidade única que garante que a bateria da e-bike não pode ser utilizada caso seja roubada, tornando-a inútil para os ladrões. A nova solução complementa o portfólio de proteção digital contra furtos no sistema inteligente, centrado no "eBike Lock" e no "eBike Alarm".

A bateria é um dos componentes mais valiosos de uma e-bike. Com o Battery Lock, os ciclistas de eBike recebem uma função de segurança inteligente que os ajuda a proteger melhor a sua e-bike contra furtos, e assim, a estacionar com mais tranquilidade. A expansão do nosso portfólio de proteção digital contra furtos é um grande passo em direção à nossa visão de garantir que nenhuma e-bike com um sistema Bosch seja roubada no futuro.

Disse Gregor Dasbach, diretor de Negócios Digitais da Bosch eBike Systems.

Battery Lock oferece proteção digital adicional para a bateria da e-bike

Baterias removíveis, como PowerTube e PowerPack, são mecanicamente seguras por um fecho. O Battery Lock complementa essa proteção a nível digital: assim que o Battery Lock é ativado na aplicação eBike Flow, a bateria é automaticamente bloqueada quando a e-bike é desligada.

Se uma bateria bloqueada for inserida noutra e-bike com o sistema inteligente, ela desativa automaticamente o apoio do motor e torna toda a e-bike inutilizável para o ladrão. Isto torna também inviável a revenda da bateria, o que reduz o risco de roubo.

Compatível com todas as baterias ou combinações de baterias

Diversas chaves digitais podem ser usadas simultaneamente para o Battery Lock: o smartphone com a aplicação eBike Flow e os displays Kiox 300 ou Kiox 500. Essas chaves digitais são geridas de forma flexível na app eBike Flow, e o Battery Lock pode ser desligado caso queira partilhar a bateria com amigos ou familiares, por exemplo.

O Battery Lock é também compatível com todas as baterias ou combinações de baterias no sistema inteligente e funciona igualmente com DualBatteries e o PowerMore 250 Range Extender.

Proteção adicional ideal contra roubo

Com a nova função Battery Lock, a Bosch eBike Systems está a expandir o seu portfólio de soluções de segurança digitais, oferecendo aos ciclistas de e-bike ainda mais proteção contra furtos. Com a função eBike Lock, já disponível, o smartphone e os displays Kiox 300 e Kiox 500 servem como chave digital para ativar o suporte do motor.

O eBike Alarm informa os utilizadores sobre a localização da sua e-bike e emite um alarme em caso de atividade suspeita. Se a e-bike for roubada, o utilizador recebe uma notificação no smartphone e é iniciado o rastreamento da localização.

Em caso de roubo, o relatório de furto resume todos os dados importantes sobre a e-bike e o crime, para que possam ser transmitidos à polícia, incluindo um link para rastreamento ao vivo. O eBike Pass serve como um documento de registo digital do veículo, disponibilizando aos ciclistas todas as informações importantes sobre a sua e-bike de forma rápida e fácil.

Disponível a partir do verão de 2025

A função Battery Lock poderá ser instalada por atualização over-the-air, como habitual, em qualquer e-bike Bosch com o sistema inteligente, através da aplicação eBike Flow, e estará disponível a partir do verão de 2025 como parte da assinatura Flow+.