Comer depressa faz engordar? Descubra os impactos da velocidade das refeições na saúde

Um dos objetivos mais comuns no início de cada ano é a perda de peso. Contudo, o conceito de "alimentação saudável" é, por vezes, mal compreendido. Entre os diversos aspetos negligenciados na rotina alimentar, destaca-se a velocidade a que comemos. Comer depressa pode fazer engordar?

O impacto de comer depressa na saúde

Diversos estudos científicos, realizados tanto em adultos como em crianças, demonstram que comer a alta velocidade pode contribuir para o aumento de peso e está associado a problemas de saúde. Exemplos disso incluem níveis elevados de triglicéridos, acumulação de gordura corporal e até maior risco de diabetes tipo 2.

Embora o peso corporal dependa de múltiplos fatores - desde a composição da dieta até ao estilo de vida -, a velocidade com que ingerimos os alimentos é algo que podemos controlar. Antes de iniciar uma dieta rigorosa, é essencial tomar consciência deste hábito e experimentar comer mais devagar.

Comer depressa não só contribui para o aumento de peso como também pode originar outros problemas. Por exemplo, ingerir os alimentos rapidamente faz com que engulamos mais ar durante a mastigação, o que pode levar a inchaço e desconforto abdominal devido à acumulação de gases. Mas os efeitos vão além deste incómodo inicial.

Um estudo realizado em 2015 por investigadores da Universidade de Kyushu, no Japão, revelou que a velocidade das refeições está correlacionada com um aumento do índice de massa corporal e um maior risco de obesidade.

Mesmo quando se ajustou o estudo para considerar a ingestão total de calorias, a associação permaneceu significativa. Isto sublinha que a velocidade das refeições tem um impacto tão relevante quanto a quantidade ou a qualidade dos alimentos consumidos.

Por que razão comer depressa contribui para o aumento de peso?

Embora os mecanismos não estejam completamente esclarecidos, existem algumas hipóteses. Uma das mais aceites é que o cérebro demora cerca de 20 minutos a processar os sinais de saciedade enviados pelo estômago. Se comermos demasiado rápido, podemos ingerir grandes quantidades de alimentos antes de percebermos que estamos saciados, o que leva a um excesso de consumo calórico.

Além disso, comer depressa pode desencadear a libertação de moléculas inflamatórias, conhecidas como citoquinas. Estas podem interferir com a sensibilidade à insulina, aumentando o risco de obesidade e doenças metabólicas, como a diabetes tipo 2.

Se comer rapidamente tem tantos efeitos negativos, a solução passa por adotar estratégias para desacelerar o ritmo das refeições. No entanto, mudar hábitos profundamente enraizados pode ser um desafio. Aqui ficam algumas sugestões práticas:

Fique atento às sensações proporcionadas pelos alimentos: o sabor, a textura e o aroma.

Evite comer em frente ao computador ou distraído com tarefas de trabalho. Concentre-se exclusivamente na refeição para reduzir a ansiedade e o ritmo acelerado.

Mastigar lentamente não só melhora a digestão como também dá tempo ao cérebro para processar os sinais de saciedade.

Pequenas mudanças no comportamento podem fazer uma diferença significativa na saúde e no controlo do peso. Por isso, antes de seguir dietas radicais, comece por ajustar a forma como come, tendo em conta estes "pequenos" aspetos.

