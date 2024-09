Utilizador detetou uma falha no iPhone 16 que só é visível sem capa. Veja o vídeo!

A série do iPhone 16 chegou recentemente, e as novidades surpreenderam alguns utilizadores, mas desiludiram outros, que esperavam mais. Com os smartphones disponíveis, um utilizador detetou uma falha que só é percetível sem a capa de proteção. Veja o vídeo!

A aposta da Apple para este ano, em matéria de smartphones, inclui quatro novos modelos: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e Pro Max. Os preços começam nos 989 euros para o 16 de 128 GB e escalam até aos 1999 euros para o 16 Pro Max de 1TB.

Os novos dispositivos estão equipados de forma impressionante, com tecnologia de ponta e muitas novidades para o universo da Apple. Contudo, Marques Brownlee focou-se no design, gozando com a (falta de) mestria da empresa de Cupertino neste campo.

Com 19,5 milhões de subscritores no YouTube e mais de seis milhões no X, Marques Brownlee é um conhecido criador de conteúdo, que faz unboxings e análises de produtos tecnológicos.

No X, Brownlee partilhou um vídeo, onde descreve o novo dispositivo da Apple como "possivelmente o telefone mais instável que já vi".

Uma vez que os módulos da câmara da série do iPhone 16 são visivelmente maiores do que os dos modelos anteriores e estão encaixados no canto superior da traseira, o telefone não fica plano numa superfície. Para aqueles que não utilizam uma capa de proteção, esta falha pode ser desagradável.

No unboxing publicado no YouTube, o criador de conteúdo demonstra como a falha afeta a usabilidade, colocando o smartphone numa superfície plana. As saliências das câmaras, bem como a sua posição na traseira, fazem com que o iPhone 16 pareça instável, balançando.

Ainda que pareça um detalhe, importa ressalvar que se trata de um dispositivo de qualidade superior, comercializado a um preço premium.

Não tardou até que outros utilizadores respondessem à publicação, reclamando ou, simplesmente, brincando com a situação: