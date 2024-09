PowerToys: em breve poderá agendar mudanças temporárias nas definições do Windows

Apesar de terem sido nascido como um conjunto de ferramentas básicas da Microsoft, os PowerToys evoluíram para algo quase essencial para muitos. É hoje uma solução de código aberto e acessível a qualquer programador que queira colaborar. Uma novidade foi agora detalhada e poderá chegar em breve. Falamos do “Settings Scheduler”, que permitirá agendar mudanças temporárias nas definições do Windows.

PowerToys podem ter uma nova opção interessante

Os PowerToys poderão em breve obter um novo utilitário poderoso para automatizar as definições do Windows. Como o projeto é de código aberto, qualquer programador pode sugerir novos módulos e melhorias, e Joseph Finney (@thejoefin) tem uma ideia bem definida.

Chamado “Settings Scheduler”, este (potencial) módulo oferece uma forma simples de agendar alterações nas definições do Windows. Tudo deverá funcionar com base num temporizador ou numa programação personalizada. Por exemplo, pode configurá-lo para alternar entre os modos claro e escuro, desligar o Wi-Fi durante o resto do dia, silenciar o volume de manhã, etc.

Mudanças temporárias das definições do Windows

Claro que o Windows não tem falta de ferramentas semelhantes e que podem realizar as mesmas taregras. O Power Automate e o Task Scheduler, componentes nativos do Windows, podem fazer estas alterações, mas controlá-los pode ser um grande desafio, especialmente para utilizadores inexperientes. Por isso, a ideia é simplificar o processo e oferecer uma ferramenta mais fácil de utilizar, dentro dos PowerToys.

Este programador sugere a implementação de gatilhos e cenários mais avançados para o “Settings Scheduler”, como torná-lo capaz de detetar redes Wi-Fi específicas, locais e outros parâmetros e ajustar as definições para trabalho, casa ou outros ambientes.

Aletrações podem ser agendadas pelo utilizador

Por enquanto, o PowerToys Settings Scheduler é apenas uma ideia, por isso não se espera que chegue na próxima atualização dos PowerToys. O programador precisa de comunicar tudo com outros programadores para implementar o novo módulo.

Embora não se saiba quando o “Settings Scheduler” chegará, e até se chegará algum dia, os clientes ainda receberão novidades nas próximas atualizações. O próximo lançamento dos PowerToys incluirá várias novas ferramentas.