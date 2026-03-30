Meta vai financiar 7 centrais a gás natural… para abastecer apenas UM centro de dados

Sete centrais elétricas. Um único centro de dados. A Meta quer garantir energia sem limites para alimentar o futuro da inteligência artificial (IA), mas a escolha do gás natural está a gerar polémica. Afinal, até onde estão as gigantes tecnológicas dispostas a ir para sustentar o crescimento da tecnologia?

A nova espinha dorsal energética da Meta

Através de uma parceria estabelecida com a Entergy Louisiana, a Meta, empresa liderada por Mark Zuckerberg, irá financiar a construção de sete centrais elétricas movidas a gás natural.

O projeto é de uma escala colossal, prevendo-se a instalação de cerca de 386 quilómetros de linhas de transporte de alta tensão e sistemas de armazenamento de energia através de baterias em três localizações distintas.

No total, as centrais terão uma capacidade combinada de 5200 megawatts, enquanto as linhas de transmissão operarão a 500 quilovolts para garantir a estabilidade do fluxo energético.

Este complexo servirá o centro de dados de Richland Parish que, com uma área superior a 370 mil metros quadrados, será a maior infraestrutura deste género alguma vez construída pela Meta. Embora o foco imediato resida no gás natural, a tecnológica também se comprometeu a apoiar o desenvolvimento de até 2500 MW em fontes renováveis.

Responsabilidade corporativa

Este movimento financeiro ocorre num contexto de crescente escrutínio público sobre o impacto ambiental dos centros de dados. As gigantes tecnológicas têm tentado mitigar a insatisfação das comunidades locais, prometendo que o custo da nova geração de eletricidade não será refletido nas faturas dos cidadãos.

No entanto, críticos e especialistas sublinham que estas promessas carecem de acordos vinculativos ou de mecanismos de fiscalização que garantam o cumprimento efetivo desses compromissos a longo prazo.

A mudança de postura da indústria é uma reação direta ao descontentamento social. Dados recentes indicam que 60% dos norte-americanos defendem uma regulação mais apertada sobre a IA.

No plano político, figuras como o senador Bernie Sanders e a congressista Alexandria Ocasio-Cortez já avançaram com propostas legislativas para suspender a construção de novos centros de dados até que sejam estabelecidas regras claras.

Para muitos observadores, estas iniciativas de autofinanciamento não passam de uma tentativa de convencer os reguladores de que o setor pode autorregular-se sem necessidade de intervenção estatal.

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