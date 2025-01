Sony já tem o seu carro elétrico pronto. Desde 84 mil euros com autonomia de 483 km

A máquina da empresa nipónica está já pronta a sair para o mercado, mas apenas deverá chegar em 2027. Assim que chegar, o elétrico Sony irá concorrer com veículos como o Lucid Air e o Tesla Model S Plaid, destacando-se pela sua abordagem tecnológica e não por valores de desempenho extremos.

Sony entra no mercado dos veículos elétricos com o Afeela 1

A entrada da Sony no mercado dos automóveis elétricos, denominada Afeela 1, já está disponível para pré-encomenda. Para já, as reservas estão abertas apenas na Califórnia, com um preço inicial de 89.900 dólares (aproximadamente 84.000 euros) para a versão Origin e 102.900 dólares (aproximadamente 96.200 euros) para a variante Signature.

O anúncio foi feito no Consumer Electronics Show (CES), onde a Sony apresentou uma versão quase final do veículo, dois anos depois de ter mostrado o seu protótipo inicial. Em colaboração com a Honda, a Sony trabalhou durante cinco anos para desenvolver este modelo.

Uma aposta no segmento de luxo

O preço do Afeela 1 coloca a Sony acima de fabricantes de gama média como a Hyundai e a Polestar, competindo diretamente com opções de luxo como o Lucid Air, com um preço base de 80.000 dólares (cerca de 74.700 euros), e o Tesla Model S Plaid com 1.020 cavalos (761 kW).

O Afeela 1 possui um motor elétrico de 359 kW (482 cv) com tração integral, acompanhado por uma bateria de 91 kWh que oferece uma autonomia estimada pela EPA de 483 quilómetros. É também compatível com a rede Supercharger da Tesla e suporta um carregamento rápido em corrente contínua até 150 kW.

Sony traz tecnologia avançada e assistência à condução

Embora o Afeela 1 não se destaque por números de desempenho extremos, a Sony está a adotar uma abordagem orientada para a tecnologia para atrair compradores. Inclui um total de 40 sensores e câmaras que permitem funções avançadas de assistência à condução (ADAS), baseadas em LIDAR. Estas funcionalidades permitem que o veículo identifique espaços vazios em parques de estacionamento e ruas e se estacione automaticamente.

Incorpora também um assistente pessoal alimentado por inteligência artificial, mapas interativos e opções de entretenimento apresentadas num ecrã completo. Além disso, os ocupantes desfrutarão de um habitáculo silencioso graças ao cancelamento ativo de ruído.

Incorpora inteligência artificial e traz muito entretenimento

O sistema de processamento de inteligência artificial do Afeela pode processar até 800 mil milhões de operações por segundo, abrindo a porta a uma futura atualização que permitirá a condução autónoma de nível 3. Quer isto dizer que o veículo será capaz de realizar todas as tarefas de condução em condições específicas, tais como ultrapassagens seguras em autoestradas.

A versão Signature inclui caraterísticas adicionais como dois ecrãs para os bancos traseiros, som surround com 360 Reality Audio e tecnologia Dolby Atmos, e três opções de pintura exterior juntamente com duas opções de interior.

Em contrapartida, a versão Origin só estará disponível em preto, tanto no exterior como no interior.

Assinaturas e conetividade limitada

Algumas funcionalidades, como o sistema ADAS Intelligent Drive, o assistente pessoal, as opções de entretenimento e a conetividade 5G, só estarão disponíveis mediante uma subscrição.

Os primeiros compradores receberão estas funcionalidades gratuitamente durante os primeiros três anos, mas isto poderá afetar o valor de revenda do automóvel.

Disponibilidade e entrega

Para já, apenas os residentes na Califórnia podem fazer reservas, mediante um depósito de 200 dólares (cerca de 187 euros). A versão Signature estará disponível a partir de meados de 2026, enquanto a Origin começará a ser entregue em 2027.

Com este lançamento, a Sony pretende aliar a tecnologia de ponta à sustentabilidade e à eletrificação, marcando um novo capítulo na indústria dos veículos elétricos.