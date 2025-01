Este robô aspirador tem um braço que tira os objetos do seu caminho

Os robôs aspiradores são verdadeiramente úteis, percorrendo toda a divisão sem que tenhamos de nos mexer. Para não ser sequer preciso arrumar potenciais objetos do chão, libertando o caminho para a máquina, este modelo tem um braço robótico que os afasta.

Ainda que muito úteis, os robôs aspiradores não se dão bem com a desarrumação, pois ficam confusos e interrompem a limpeza, caso haja coisas espalhadas pelo seu caminho.

Para a situação aborrecida de uma meia ou caixa interromper o ciclo de limpeza do robô aspirador, a Roborock criou o Saros Z70: um modelo equipado com um braço robótico capaz de agarrar e tirar obstáculos do caminho.

Esta novidade foi mostrada numa das feiras mais curiosas da indústria tecnológica, a Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, de onde saem, anualmente, novidades muito interessantes.

Nada para este robô aspirador

O novo robô aspirador da Roborock está equipado com a nova funcionalidade OmniGrip da marca. Isto é um braço mecânico de cinco eixos, perfeitamente alojado no corpo compacto de 7,98 cm do aspirador. O braço conta com um conjunto de sensores de precisão, câmaras RGB e iluminação LED.

Quando necessário, estende-se para apanhar e reposicionar objetos, como meias, pequenas toalhas, lenços de papel e sandálias. Desde que o item pese menos de 300 gramas e não esteja vivo, o braço robótico consegue afastá-lo.

Por via de Inteligência Artificial, o robô consegue identificar mais de 108 obstáculos diferentes. Estes são pré-definidos, mas o aspirador pode identificar e etiquetar outros 50 objetos.

Inicialmente, o aspirador regista as obstruções, continua a limpar o que pode e, mais tarde, regressa às áreas problemáticas para colocar o braço robótico.

Segundo a empresa, esta funcionalidade permite que o Saros Z70 limpe espaços a que os robôs aspiradores tradicionais têm dificuldade em aceder.

Esta funcionalidade do braço não está ativada por defeito e pode ser personalizada através da aplicação para smartphone da Roborock, por forma a informar com que objetos deve interagir e onde devem ser colocados.

Embora a data do lançamento e o preço não tenham sido anunciados, a Roborock confirmou que o robô aspirador Saros Z70 chegará ao mercado no primeiro semestre de 2025.